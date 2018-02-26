Büyükşehir Solhan’a Kaybetti
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bingöl ekibi Solhanspor’a 3-0 yenildi.
Bingöl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-18 ve 25-22’lik skorlarla tamamlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligde son hafta öncesi oynadığı 25 müsabakada 6 galibiyet, 19’da mağlubiyet aldı.
Sezona istediği gibi başlayamayan ancak kadrosuna kattığı yeni oyuncularla iyi sonuçlar alarak ligde kalmayı başaran turuncu yeşillilerde gelecek sezonun çalışmaları da başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin son haftasında 4 Mart’ta Atatürk Spor Salonu’nda Niksar Belediye ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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