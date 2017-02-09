Büyükşehir Süper Lig İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 1.Ligi’nin 3.etap karşılaşmaları 3-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya 10 bin kişilik Spor Salonunda yapıldı. Türkiye 1.Ligi 3.etabına erkeklerde 16, kadınlarda 15 takım katıldı.

Üç gün süren 3.etap müsabakaların sonunda erkeklerde Divapan Spor, kadınlarda ise Yalova Belediye Spor ilk sırada yer aldılar.

Erkekler Türkiye 1.Ligi’nde 23.hafta sonunda Antalya’da 8’de 8 yapan Divapan 44 puanla liderliğe yükseldi. 3.etap öncesi Antalya’ya lider gelen Bursaspor ise Divapan ve Gaziosmanpaşa Belediye Spor mağlubiyetlerinden sonra 43 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncülük için Veteran MTD, Malatya Büyükşehir Belediye Spor ve Gaziosmanpaşa Belediye Spor 42 puan ve averajla sıralanıyorlar.

Kadınlar Türkiye 1.Ligi’nde 23.hafta sonunda 43 puan toplayan Yalova Belediye Spor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sezon başında Keçiören Bağlum Spor’un ligden çekilmesiyle Kadınlar Türkiye 1.Ligi 15 takımla devam ediyor. Oynadığı 21 maçtan da galip ayrılan Pendik Belediye Spor ise Antalya’da bir maçı bay kaldığı için 3.etap sonunda 42 puanla ikinci sırada yer aldı. Balıkesir temsilcisi Bu Piliç Spor ise 39 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye 1.Ligi, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yalova’da yapılacak olan 4. ve son etap karşılaşmaları ile son bulacak. Türkiye 1.Ligi’nde erkeklerde ve kadınlarda ilk üç sırayı elde edecek takımlar Türkiye Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazanacak.

ERKEKLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, Antalya’da gerçekleştirilen üçüncü etap karşılaşmaları sonucunda üçüncü sırada yer aldı.

Düzce Divapan Spor, üçüncü etap sonucunda 44 puanla liderlik kolrtuğunda bulunuyor. Bursaspor, 43 puanla ikinci sırada yer alırken, İstanbul Veteran MTD, Malatya Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye GSK 42’şer puanla üçüncülüğü paylaşıyor.

KADINLAR SEKİZİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takım ise Antalya’da gerçekleştirilen üçüncü etap karşılaşmaları sonucunda, etabı sekizinci sırada tamamladı.

Etap sonunda Yalova Belediye Gençlik Spor, 43 puanla birinci sırada, İstanbul Pendikspor ise 42 puanla ikinci sırada yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor ise 31 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi