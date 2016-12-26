Büyükşehir ‘Takas’ta Aldığı Arsayı Satışa Çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sıtmapınarı’nda, İmam Hatip Lisesi’nin hemen yanı başında bulunan bir parselle takas ettiği Gedik Mahallesi’nde dağlık alanda yer alan 409 ada 5 No’lu parseli satışa çıkardı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayında yaptığı toplantıda, mülkiyeti özel şahıslara ait, Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi’nde kırsal alanda yer aldığı belirtilen 409 ada 5 No’lu parseli, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, İnönü Caddesi Sıtmapınarı’nda olan ve emlak değeri oldukça yüksek bir arsa ile takas edilmesini kararlaştırmıştı.

Kamuoyunda ‘Haksız kazanca yol açtığı’ eleştiri ve tepkilerini dikkate almayan Büyükşehir Belediyesi, kentin göbeğinde, şehrin ana caddesi üzerinde bulunan arsa karşılığı takas ettiği Çırmıhtı- Gedik Mahallesi’ndeki parseli, bugün açık artırma ile yapılacak olan 52 adet taşınmaz mal satışı kapsamında satışa çıkardı. Ayrık nizam 3 kata müsaadeli, 1239 metrekare olduğu belirtilen arsa için 247 bin TL tahmini bedel belirlendi.

“Takas edilen yerlerin emlak değeri kıyaslanamayacak kadar farklı”

Söz konusu arsa takasını değerlendiren emlak piyasası uzmanları, arsalar arasında metrekare değeri açısından önemli farkların bulunduğunu belirterek “Örneğin, İnönü Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesine ait 103 metrekare tutarındaki arsanın metrekaresi 3 bin 500 TL tutarında. Ama şayet yanındaki arsa ve dükkanlar da satın alınıp, ticaret alanı olarak imar izni çıkarsa, böylesi bir durumda bölgenin metrekare değeri serbest piyasada 7- 8 bin, hatta 10 bin TL’ye kadar çıkabilir. Oysa Gedik Mahallesi’ndeki 1239 metrekare arsaya 247 bin TL tahmini bedel biçilmiş. Metre kare değeri 200 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani İnönü Caddesi üzerindeki arsanın değeri Gedik’teki arsanın metrekare değerinin 17.5 katı. Rakamlar böyle iken bu takasın yaratacağı rantın hesabını kamuoyuna bırakıyoruz” sözleriyle değerlendirdiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com