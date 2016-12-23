Büyükşehir Taksitle Arsa ve İşyeri Satacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi, çoğunluğu Tecde mahallesinde olmak üzere 52 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 27 Aralık Salı günü ihaleyle satılacak olan parsel ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek. (Arsaların listesi ve satış koşulları haberin sonundaki linkte)
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 50 parsel ile 2 dükkan ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak.
27 Aralık Salı günü Encümen huzurunda yapılacak olan arsa ve dükkânlarla ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.
10 taksitte ödenecek
Büyük çoğunluğu Tecde mahallesinde bulunan parsellerin diğerleri ise İnönü, İskender ve Gedik mahallelerinde bulunuyor. 2 adet dükkan ise Saray Mahallesi’ndeki İnönü Kapalı Çarşısı’nda yer alıyor.
İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parsel ve dükkanlar için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca arsa ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.
Parsel büyüklükleri 75 m2 ile 6.500 m2 arasında değişirken, muamman bedelleri ise 34 bin lira ile 1.6 milyon lira arasında değişiyor.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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27-12-2016-tarihli-tasinmaz-satis-ilani
Adı büyük şehir olan ancak hala kısır döngü içerisinde kalan Malatyamızda Paris olarak görülen Fahri Kayahan ve ardından Bostanbaşı bölgesine baktığımızda çalışmalar hala devam etmekte.Ne yazık ki bu çalışmalar bugün için.Emin olun sonraki 5 yıldan sonra trafiği kaldırmayacak ve beklentilere cevap vermeyecektir.Açılan yolların en az üç şeritten ibaret olması, caddelerin ve sokakların birbiri ile bağlantılarının düzensizliği ve ulaşımın rezaletliği bunu göstermiyor mu?Bakın üniversite ve Beylerderesini geçince bulunan güzergah üzerinde yapılması gereken trambüse diğer aşağı ve üst bölgelerden otobüslerle indirilecek yolcular sayesinde trafik büyük bir oranda rahatlayacaktır.Ayrıca bugün Buhara bulvarının genişliğine baktığınızda bile trafiği kaldırmazken yeni açılan yolların bunu göz önüne alarak açılması gerekmektedir.Buhara bulvarı yapımı esnasında üniversite ve beylerderesi köprüsü arasında yapılacak bir tranvay yolu bile trafiğin rahatlamasında ne kadar etkili olabileceği bir gerçektir.Ancak biz hala bugünün malatyasını yapmakla meşgul oluyoruz.Ne yazık nereye gidiyor bu malatya demekten kendimi alamıyorum.Saygılarımla…