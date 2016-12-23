Büyükşehir Taksitle Arsa ve İşyeri Satacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çoğunluğu Tecde mahallesinde olmak üzere 52 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 27 Aralık Salı günü ihaleyle satılacak olan parsel ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek. (Arsaların listesi ve satış koşulları haberin sonundaki linkte)

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 50 parsel ile 2 dükkan ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak.

27 Aralık Salı günü Encümen huzurunda yapılacak olan arsa ve dükkânlarla ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.

10 taksitte ödenecek

Büyük çoğunluğu Tecde mahallesinde bulunan parsellerin diğerleri ise İnönü, İskender ve Gedik mahallelerinde bulunuyor. 2 adet dükkan ise Saray Mahallesi’ndeki İnönü Kapalı Çarşısı’nda yer alıyor.

İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parsel ve dükkanlar için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca arsa ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.

Parsel büyüklükleri 75 m2 ile 6.500 m2 arasında değişirken, muamman bedelleri ise 34 bin lira ile 1.6 milyon lira arasında değişiyor.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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27-12-2016-tarihli-tasinmaz-satis-ilani