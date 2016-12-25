Büyükşehir TSM Korosu Konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu’nun verdiği “Gönül Penceresinden” konseri büyük ilgi gördü. Şehit haberleri dolayısıyla seslendirilen şarkılarda değişiklik yapıldı ve Çanakkale Türküsü de okundu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, AK Parti eski Milletvekili İhsan Koca, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Abuzer Altın, Büyükşehir Belediye şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sunumunu Burak Gün’ün yaptığı konser, Şef Yusuf Seval’in yönetiminde icra edilen şarkılarla gönülleri mest etti. Hüzünlü şarkılar da seslendiren sanatçılar, dinleyicilerden yoğun ilgi görerek büyük alkış aldı. Konser programında Şef Yusuf Seval’ın bayrak açması da büyük coşkuyla karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu konserinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Şef Yusuf Seval’e çiçek takdim etti.

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