Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Borç Kuyruğunda

Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olmak üzere merkez ve ilçe belediyelerinin, alt yapı yatırımları için 2016-2017 yılları arasında İller Bankası’ndan toplamda 653 milyon 50 bin 944 TL kredi talebinde bulunduğu açıklandı. Talep edilen kredi miktarının 467 milyon 195 bin TL’sinin onaylandığı, yaklaşık 186 milyon TL’sinin de onay beklediği kaydedildi.

Son iki yılda borç talebindeki artış yüzde 276 oldu

İller Bankası verilerine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile MASKİ’nin alt yapı yatırımlarını finanse etmek amacıyla 2016-2017 kredi talebi oranı bir önceki yıla göre yüzde 276 oranında artış gösterdi. 2015 yılında toplam 236 milyon 595 bin TL tutarında kredi talebinde bulunulurken, 2016-2017 yılları arasında bu rakam 653 milyon 50 bin TL’ye yükseldi. 2015 yılında talep edilen kredi oranının 135 milyon 641 bin TL’si, 2016-2017 yılları arasında talep edilen kredinin 467 milyon 195 bin TL’si onaylandı. 2015 yılında talep edilen kredinin yüzde 57.2’si onaylanırken 2016-2017 yılları arasında talep edilen kredinin ise 71.5’i onaylanmış oldu.

Son iki yılda borç talebindeki artış 2015 yılına göre yüzde 276, onaylanan kredideki artış oranı ise yüzde 345 olarak gerçekleşti.

2017 yılındaki kredi talebi 316 milyon TL

Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, Yeşilyurt, Battalgazi, Kuluncak ve Darende Belediyeleri, Nisan ayına kadar 316 milyon TL kredi talebinde bulundu. Kredi talebinin 180 milyon TL’si onaylandı. Onaylanan miktar arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan (JICA) kullandığı 164 milyon TL tutarındaki kredi de bulunuyor.

Büyükşehir kıdem tazminatı için kredi kullanmış

Krediler, ağırlıklı olarak alt yapı hizmetleri için talep edilirken, Pütürge Belediyesi’nin kamulaştırma ve mal alımı, Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı hizmetlerinin yanı sıra kıdem tazminatı, Darende Belediyesi’nin proje imar planı hazırlanması için kullandıkları krediler de yer alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı bütçesi 503 milyon TL, 2017 bütçesi 530 milyon TL olarak kabul edildiği dikkate alındığında, iki yıllık bütçe toplamının 1,035 milyar TL, aynı dönemde borçlanma yoluyla kullanılan kredi tutarının ise 467 milyon TL olması Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin finansal açıdan sağlıklı bir durumunun olmadığı ve borç stokunun her geçen gün artığı değerlendiriliyor.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kıdem tazminatı için de 2016 yılında 4 milyon 890 bin TL kredi kullanması, mali açıdan içinde bulunulan zor durumun bir göstergesi olduğu ifade ediliyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com