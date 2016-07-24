Büyükşehir ve Jandarmada FETÖ Operasyonu

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, FETÖ’ye yönelik çalışmada Büyükşehir Belediyesi’nde 8 personel hakkında çeşitli işlem yapıldığı, yine Jandarma’da bir binbaşının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensuplarına yönelik olarak İlimizde yürütülen operasyonlar ve çalışmalar

15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin ve Milletimizin varlığını, birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında; 23.07.2016 günü yürürlüğe giren 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde söz konusu Terör Örgütü ile bağlantılı 28 Dernek, 10 Okul, 4 Özel Yurt ve 3 Eğitim Vakfı ve 1 Sendika olmak üzere toplamda 46 kurum Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır.

Malatya Büyükşehir Belediyesince; bugüne kadar 4 Personel açığa alınmış, 2 Personel görevden alınmış, 2 Personelin ise kurumla ilişiği kesilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığınca; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu kapsamında (1) Jandarma Binbaşı görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Bülten