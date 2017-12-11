Büyükşehir Voleybol 2. Lig Ekibi Galip
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’ta Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş 15 Temmuzspor’u 3-0 yendi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Eyyüp Şahin, Faik Akgül hakem ikilisi yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, setlerini 25-20, 25-17 ve 25-12 alarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Ahmet Bilal Eroğlu, iyi mücadele ettikleri müsabakadan 3-0 galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Eroğlu, iki denk takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, “Hafta içerisinde takım olarak iyi hazırlandık. Müsabakada da iyi mücadele ederek, 3-0 galip ayrılmasını bildik. Önümüzdeki müsabakalarda da aynı performansı sergilemek istiyoruz.” diye konuştu.
AA
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