Büyükşehir Voleybolda Mağlup
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 1926 Bulancakspor’a 3-1 mağlup oldu.
Turuncu yeşilliler, 13’ncü haftada deplasmanda Giresun ekibi 1926 Bulancakspor’a konuk oldu. Çekişmeli geçen ilk seti 26-24 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 1-0 öne geçti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve iki takımında varını yoğunu ortaya koyduğu ikinci set, 25-22 1926 Bulancakspor’un üstünlüğüyle tamamlandı ve maçta durum 1-1’e geldi.
Müsabakanın üçüncü setinde de çekişme devam etti. Karşılıklı sayıların üretildiği üçüncü seti 27-25 kazanan 1926 Bulancakspor, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyuna tutunmaya çalışan Malatya Büyükşehir Belediyespor başarılı olamadı. Seti 25-23 üstün tamamlayan 1926 Bulancakspor, maçı 3-1 kazandı.
İLK YARIDA 5 GALİBİYET ALDILAR
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk yarını 15 puanla 9’ncu sırada tamamladı.
Turuncu yeşilliler, 13 müsabakada 5 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Ankara ekibi TVF Spor Lisesi ile Ankara Beştepe’de karşılaşacak.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi