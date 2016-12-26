Büyükşehir Voleybolda Mağlup

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 34 kişi yakalandı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada yakalanan kişilerin aranma...