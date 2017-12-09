Büyükşehir Voleybolda Yine..
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 11.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Antakya Spor Salonu’nda karşılaştı.
İlk seti 25-18 önde tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-17 üstün tamamlayarak, 2-0 üstünlük sağladı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 25-19 üstün tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 3-1 üstün tamamladı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta geride kalan 6 haftada galibiyet yüzü göremedi. Ligde en son evinde Palandöken Belediye’yi 3-1 mağlup eden turuncu yeşilliler, üst üste 6 müsabakayı kaybetti.
Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Arşiv