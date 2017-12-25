Büyükşehir Yeni Stada 10 Milyon Harcadı
Doğu ve Güneydoğu bölgesinin süper ligdeki tek temsilcisi Evkur Yeni Malatya Spor, ligin ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlarken, yapımında sorunlar yaşanan yeni stadyum, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin fedakâr çalışmalarıyla eksiklikleri tamamlanarak sezonun 5. maçında hizmete girdi.
Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle yapım süreci uzayan ve birçok sorunlar yaşanan yeni stat, 2017-2018 sezonu açılışına yetiştirilemeyince, devreye Büyükşehir Belediyesi girerek, stadı hizmete açtı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Yeni Malatya Stadyumu, eksikliklerin giderilmesi için 1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.
Stadın devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte eksikliklerin giderilmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 milyon liralık bir harcamayla eksiklikleri gidererek, kısa sürede stadı Malatyalı futbol severlerin hizmetine açtı.
9,4 MİLYONLUK TADİLAT
27.044 kişi kapasiteli yeni stadyumda Büyükşehir Belediyesi 9 milyon 440 bin liralık tadilat gerçekleştirdi. Stadyumdaki eksiklikler nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından sezon başında ‘maç oynanmaz’ raporu verilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı; tribün bölümlendirmeleri ve güvenlik bariyeri, merdiven ve demir kapı yapımı, soyunma ve görevli odalarının düzenlenmesi, koltuk numaralandırmaları ve yönlendirme levhaları, localara masa, tv ünitesi, kapı yapımı, duvar yıkım ve tadilat işleri, ahşap kulübe, 4 adet bilet gişesi, boya işleri, kablolama ve jeneratör tadilatlarından sonra stattaki eksiklikler giderilerek, oynama izni verildi.
“MALATYASPOR ORTAK PAYDAMIZ”
Amatör spor kulüplerinin yanı sıra profesyonel spor kulüplerine de önemli destekler verdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyasporun, Malatyalıların ortak paydası olduğunu söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve sporcu dostu bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Çakır, Evkur Yeni Malatya Sporun süper ligde kalıcı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elinden gelen desteği vereceğini kaydetti. Başkan Çakır, “Talihsiz olaylar sonucu Amatör kümeye düşen efsane Malatyasporun yerini doldurması için adını ‘Yeni Malatya Spor’ olarak değiştirerek Malatyalılara armağan ettiğimiz Malatya Belediyespor, bugün süper ligde ilimizi başarıyla temsil ediyor. Süper lige çıkmasının ilk yılı olmasına rağmen, kendine orta sıralarda yer bulan gözbebeğimiz Evkur Yeni Malatya Spor, herkesin desteğiyle ligde kalıcı olacak ve Malatyamızı başarıyla temsil edecektir. 2. ve 1. Ligde verdiğimiz destek, Süper Ligde de sürecektir. Yeni stadyumdaki eksiklikleri gidererek, stadı hizmete açmamız, takımda ve taraftarda ayrı bir heyecan yarattı. Seyirci sayımız her geçen gün artıyor. İçeride ve dışarıda önemli maçlar kazanıyoruz. Ben takıma her zaman destek veren başta cefakâr taraftarlar olmak üzere, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah ikinci yarı Malatya’ya yakışır daha iyi bir takım seyredeceğiz.” dedi.
Bülten
9 milyona stad yapilir ne tadilatmis her taraf berbat olmus stadin guney kale arkasinda bulunan yol neden asvalt degil cok merak ettim ayrica maalesef stad yapildida noldu biz buna layik degiliz cunku hor kulaniliyo ve bakiliyo
SIIRT’ten selamlar olsun siirt’imizin ve Guneydogu ile Doğu anadolunun guru ve temsilcisi olan Malatyaspora.
BİMER ve cimer e yazıp bilgilendirilebilinir mi acaba
Ben diyom benim emlak vergilerimiz nereye gidiyor.
Halen anlamadım.Bu statları Tüm Türkiye’de TOKİ yaptı ve tam eksiksiz ,Mualesef Malatyamızdaki statdan çok daha iyi şekliyle ,teslim ettiler.Bu herşeyiyle eksik stadın açılışınıda sayın cumhurbaşkanımıza yaptırdılar.Bu stat baştan aşağı,herşeyiyle problemli arkadaşım.Yazıklar olsun.Bir stadı adam akıllı bitiremediniz gitti.Şimdi soruyorum.Bu statdan TOKİ mi?,spor bakanlığımı?,belediyemi sorumlu?
Gerçekten yollar kötü temizlik sıfır ulaşım çok zor anlamadığım belediye parasını niye versin mutlaka o parayı spor bakanlığından alır bir sefer maça gittim maça gidip gelmek gerçekten çok yorucu .
Su ve tuvalet sorunu,bağlantı yolları yapılmadığı müddetçe Malatyamiza yakışmaz,bu sorunun acilen yapılması gerek,rezil oluyoruz.
Lavabolar çok kötü, su akmiyor, mescitte lambalar yanmıyor, tavandan sarkiyor lamba yerlikleri, su-bozuk para girişi yasak fakat içerdeki alışverişte su satılıyor, bozuk para para üstü olarak veriliyor, normal sıra düzeni yok maça girerken, hiç mi demir bariyer olmaz ?
Suç sadece mimar ve zayıf akım projesini çizen kişilerdir. Teknoloji çağındasın maç tabelası nın olmaması, locaların olmaması,diğer kabolalama türlerinin olmaması çok şaşırtıcı, tabi burnunda yanında projeden sorumlu kişilerinde bunların takibini yapmamasıda bu sonuçları doğurdu.
Ben gitmedim ama giden akraba ve arkadaşlarım lavabo pisliği stadın temizliği restorant ve fasfood olmayışı vs sikayetciler. Lütfen bu konuları gerekli yerlere iletin. Biraz daha ilgi ve profosyonel lik.6 SENE OLDU HALA EKSİKLERİ KONUŞMAK VALLAHİ YAZIK GÜNAHTIR. EMEĞE MİLLETE ..O KADAR PARA HARCAMIŞ AMA EKSİKLERİ GÖRMEK UZUYOR İNSANLARI.
Şu kadar para harcandı diyosunuzda. Eksikleri de yazarmisin admin
nereye gitmiş o paralar wc ler çalışmıyor lamba yok su yok yol yok pislik içinde
Evet harcadı ama nedense daha birsürü eksikleri var. Sayın Ahmet Çakır görmüyor mu stat a giderken millet ne rezillik çekiyor. Stat a gidilen yolda kaldırım yok, yeterli aydınlatma yok, yeterli otopark yok. Hadi Ahmet Çakır görmüyor peki yönetimde mi görmüyor. Ayıptır ya!