Büyükşehir’den Eğitime Katkı

Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Malatya genelinde 19 okulda tadilat işlemleri yaptı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bakım Onarım ve Şube Müdürlüğü tarafından son 1 yılda 615 bin liralık okul tadilatı yapıldı.

Yapılan okul tadilatları içerisinde; Darende Aşağıulupınar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu çatı oluklarının tamiri ile boya malzemesi, Gökçeören eski ilkokul binası lojmanı ile lavabo-wc grubunun tamir ve tadilatı, Hekimhan İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonuna boya malzemesi, Merkez Fatih ilkokuluna engelli rampası ile boya işi, Öğretmenler Ortaokulu çok amaçlı salonun yeniden düzenlenmesi, Taştepe Metin Emiroğlu Lisesi çok amaçlı salonun düzenlenmesi, Sümer Lisesi spor sahası bahçe duvarı yapımı, Eşref Bitlis Anadolu Lisesi bahçe korkuluklarına file çekilmesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçe duvarlarının sıva ve boyaması, Çok Programlı Lisenin lavabo ile mescidinin yeniden düzenlenmesi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğaz’da bulunan ilköğretim okulunun eksikliklerinin giderilmesi işleri yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi sözkonusu eğitim alanlarından bazılarının bizzat tamir ve tadilatlarını yaparken, bazılarına da malzeme yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ilçelere bağlı mahallelerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından terki yapılan bazı okul ve lojmanlarında muhtar ve mahalle halkı tarafından sosyal amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere yeniden tadilatı yapılarak hizmete sunuldu. Bunlar arasında; Akçadağ Bayramuşağı eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Gürpınar eski ilkokul binasının sosyal tesise dönüştürülmesi, Şendere eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Kale ilçesi Kumluyazı eski ilkokul binasının sosyal tesis olarak düzenlenmesi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğaz’da kullanılmayan okulun köy evi olarak düzenlenmesi ve Dumlu Mahallesi eski ilkokul lojmanının bakım onarım işi bulunuyor.

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