Büyükşehir’den Engelliler İçin Yeni Proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı yatırım ve hizmetlerle insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda Türkiye’de örnek teşkil eden projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelliler için dev bir projeyi etaplar halinde hayata geçiriyor.

Engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faydalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesinin etap etap hayata geçirileceği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yeşiltepe bölgesinde toplam 37.660 m2 alan üzerine planlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi; Spor Salonu, Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, Eğitim Birimleri, Konferans Salonu ve idari birimleri kapsayan bir kompleks olarak etaplar halinde yapılacak. Engelli vatandaşların sosyal ve kültürel aktivitelere rahat bir şekilde katılmalarını amaçlayan proje, ayrıca engellilere meslek edindirmeyi de amaçlıyor.

YÜZME HAVUZU

Bodrum kat planı; makine dairesi ve denge tankı, merdiven, elektrik odası, teknik personel odası, jeneratör, trafo odası, su deposu ve havuz galerisi olmak üzere 685 m² alan bulunuyor.

Zemin kat planı; yüzme havuzu, havuz galerisi, soyunma odaları, duş, wc-lw ve koridor olmak üzere 946,5 m² alana sahip.

Bodrum kat ve Zemin kat planı toplam alanı ise 1631,5 m².

FİTNESS SALONU

Fitness salonu, soyunma odası, lw-wc ve koridor olmak üzere 281 m² alan bulunuyor.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin birinci etabını oluşturan Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu yapımının ihale aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağı bildirildi.

GÖRSEL: Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin maket görüntüleri ve planı

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