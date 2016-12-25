Büyükşehir’den ‘Kafa Karıştıran- Enteresan’ Bir Takas!.
- Büyükşehir Belediyesi, Sıtmapınarı’ndaki arsasını 6.2 km uzaktaki Çırmıhtı- Gedik’teki ‘dağlık’ arsa ile takas etti ve bu garip işlem sorulara neden oldu..
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayında aldığı bir kararla mülkiyeti Mehmet K. ve Talip K. isimli şahıslara ait Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 409 ada 5 No’lu parseli, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 1607 ada 3 No’lu (103.00 m2 sahalı) parselin takas edilmesini kararlaştırdı.
Emlak değeri oldukça yüksek olan Sıtmapınarı’nda, İmam Hatip Lisesi’nin hemen yanı başında, ana cadde üzerindeki bir arsayı dağ başındaki bir arsa ile takas edilmesinin onaylandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan parselin 103 metrekare olduğu bilgisi yer alırken Gedik Mahallesi’nde özel şahıslara ait arsanın yüzölçümüne ilişkin herhangi bir bilgi yer almaması dikkat çekti.
Büyükşehir Başkan Vekil Şefik Şengün başkanlığında Nisan ayının 2. Oturumunda gündemin 2. Maddesi olarak meclise gelen arsa takasına ilişkin talep, imar komisyonunun görüşü doğrultusunda CHP’li üyelerin de oylarıyla kabul edildi. Söz konusu meclis toplantısına AKP’li üye Mehmet Karaman’ın mazeret bildirmiş, diğer üyelerden Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Nebi Yiğit, Mehmet Poyraz, Mehmet Reşat Güzel ve Nevzat Öztürk ile CHP’li üye Aliseydi Millioğulları da katılmamıştı.
Kent merkezinde ve Malatya’nın en önemli ana caddelerinden birinin üzerinde bulunması nedeniyle arsa değeri yüksek, belediyeye ait parselin Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi’ndeki bir arsayla değiştirilmesi nedeniyle ‘Haksız kazanca yol açtığı ve kamu malının özel şahıslara peşkeş çekildiği’ iddia ve eleştirilerine neden olan takas işlemiyle ilgili maddeye AKP’li üye Ramazan Acar’ın ‘muhalif oy’ kullanmasına rağmen toplantı karar özetinde ‘Oy birliği ile’ ifadesi yer aldı. AKP’li üye Ramazan Acar, ‘Oy birliği ile’ ifadesine karşı çıkıp, karar özetinde bu durumun düzeltilmesini istedi.
Söz konusu madde ile ilgili önerge karar özetinde şöyle yer aldı:
“Gündemin 2. Maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1607 Ada 3 Nolu parselin takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2016 tarihli ve 69462 sayılı yazısı eki dilekçe okunarak gereği görüşüldü.
Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1607 ada,3 nolu (103.00m2 sahalı) parsel ile mülkiyeti Mehmet K….. Ve Talip K….. ‘a ait Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu parselin takası yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde;
Söz konusu işlemin yapılabilmesi için, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1607 ada 2 nolu parselin malikleri Mehmet K…… ile Talip K…… ve 1607 ada 4 nolu parselin maliği Turan K…, Malatya 1. Noterliğinden Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Beyannamesi düzenletmiş olduğu; pilot olarak Mehmet K…..’u belirlemiş olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi istendiği anlaşıldığından; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 1607 ada,3 nolu (103.00 m2 sahalı) parsel ile mülkiyeti Mehmet K……. Ve Talip K……’a ait Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi, 409 ada 5 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendine göre takasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.”
Bu arada, Şifa Mahallesi Sıtmapınarı’ndaki arsa ile Çırmıhtı- Gedik Mahallesi’ndeki takası yapılan arsa arasında ‘kuş uçuşu’ 6 bin 270 metre mesafe bulunuyor.
Arsa takası uygulamasına neden geri dönüldü?
Kamuoyunda; “Haksız kazanca neden olduğu, kamunun malı özel şahıslara peşkeş çekildiği” gibi tepki ve eleştirilere yol açan takas işlemine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya çıkan şu sorulara cevap vermesi gerektiği değerlendiriliyor:
* Önerge de Belediye mülkiyetindeki arsanın yüzölçümü yazılırken, özel şahıslar mülkiyetindeki arsanın yüzölçümü neden belirtilmedi?
* AKP’li bir üye muhalif oy kullanmasına rağmen bu neden dikkate alınmadı ve ‘Oy birliği ile’ ifadesi yazıldı?
* Belediyenin mülkiyetindeki parsel ile takas edilen parselin resmi rayiç (metrekare) bedeli nedir?
*Uzunca bir süredir uygulanmayan ‘arsa takası’ uygulamasına neden geri dönüldü?
* Tapu kayıtlarında, Belediyenin mülkiyetindeki parsele komşu arsalarda herhangi bir hareketlilik var mı? (Alım-satım veya sahip değiştirme vb. gibi)
* Belediyenin mülkiyetinde bulunan parsele komşu arsaların önceki sahiplerinin belediyeye imarla ilgili başvurusu var mı? Varsa başvuruların sonuçları hangi yönde sonuçlandı? Belediyenin devrettiği Sıtmapınarı’ndaki arsa ile aldığı Gedik’teki arsanın imar durumları nedir?
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
İki arsanın (yuvarlak çerçeveli yerler) konumları ve aralarındaki mesafe:
Büyükşehirin hissesini devrettiği Sıtmapınarı’ndaki arsası (kırmızı çerçevedeki yer):
Büyükşehir’in devrettiği arsanın karşılığında alanda aldığı arsa (kırmızı dairede):
tek ricam var büyükşehir başkanından bizlerde engelliyiz sayın ahmet çakır tek engelli malatyada f.ç. mi ki tüm hizmetler onun köyüne ve kardeşlerine gidiyor bizler cumhurbaşkanına ulaşamıyoruz kendisi birnevi ulaşıyor ve pastayı kapıyor..Lütfen yayınlayın sözüm yalan değildir
Yayınlayamazsınız ama yine de yazacağım yıllarca uğraşıp alınamayan benzinlik ruhsatı arsayı satın aldıktan hemen sonra belediye imar komisyonu üyesinin ailesine verilmedi mi bu memlekette
BU BELEDİYE ÇALIŞANLARI MEÇLİS ÜYELERİ NE İŞE YARIYOR ACABA BELEDİYEYE BİNLERCE YUH OLSUN
Öncelikle sorumlu yayıncılık yaptığınız için kutluyorum. Takas edilen yerin miktarı bile belli değilken kimilerinin “Belediye Kârda” demesi ilginç. Böyle durumlarda taraflardan birisinin kârda olması gerekmez. Aslolan; takas adil midir, yerinde midir..
6 küsur kilometre uzaklıktaki tarlayı kıymetli bir arsa ile takas etmeyi kabul eden Belediye neden diğer vatandaşların neredeyse bitişik arsalarını takas etmez?
Maşallah, gönül isterdi ki, dünya malı için böyle işler yapmasinlar. Şunu bilmeliler bir işte Allah in rızası yoksa sonu felaket olur. Kim ne götürdü ki sizler de ne gotureceksiniz. Hele birde halkdan aldıkları yetki ile yapılıyorsa o daha da kötü. Birde “emanete hıyanet” var demektir. O da munafiklik in belirtisidir. Bu yanlıştan hemen dönün Allah dan affinizi isteyin. Belki affeder.
Sayın editör bu konuyu savcılığa bizim adımıza suç duyurusunda bulunabilirsiniz, bizler yapamıyoruz , tehdit altındayız, gerçekleri şöyleyince ekmeğimizle oynayacak kadar cesaretleri var. Tayyip Erdoğan ın arkasına sığınıp dünya bir iş çeviriyorlar, bu işin arkasında (filancanın) ortaklarının ismi var ama, arkasından vekil mi çıkar başkanlar mı çıkar ancak soruşturmadan sonra belli olur. Kamu adına sizler yaptırabilirsiniz. Siz sayın editör bizlerin sesi oldunuz. Lütfen yorumlarımızı dikkate alınız….
Sayın RAMAZAN ACAR beyefendi size çok teşekkür ederim. ALLAH senin gibilerin nüfusunu artırsında sayenizde böyle işlerden haberdar olalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinizi sürdürmek adına daha ne kadar mağdur edilmeniz gerekiyor ey malatyalılar , Erdoğan’a lafımız yok ama bunlar nedir yazık değil mi bu şehre bu kaçıncı alavere dalevere.
Bu takas işini yapanlar asil sahipleri mi, yoksa eski sahipleri siyaseten güçlü olmadıkları için takascılara mı devretti. Burası önemli. Pekiiii orası Münir Erkal döneminde YEŞİL ALAN ilan edilmişmiydi, edilmemişmiydi. Ayıklayın pirincin taşını.
Belediyemizden bir yetkiliden açıklama bekliyoruz.
Öz Pütürge Bakkaliyesi
Büfe
Miraç Tavukçuluk
Çiğköfte
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Sayın editör haberinizi çok beğendim, biraz araştırırsanız arkasında hangi ak partili yöneticiler olduğunu tüm malatya görecek.
Belediye burda karda neyi tartışıyoruz bu sefer neyi beğenmediniz
Karda olması önemli değil, iş belki hukuka uygun hale getirilmiştir amaaaaa vicdana uygunmu, kamuoyu vicdanı tatmin mi? Ona bakacaksın. Her şey para değil. İkincisi belediye her vatandaşa aynı kıyağı yapıyor mu? Başka örneği var mı? O arsa tüm Malatyalıların malıdır. Belediye yönetimi kendi şahsi arsasını satmıyor ve belediye banka değilki kar düşünsün.
Gedik mahaĺesindeki Arsa 1239 m2. Sıtmapınarındaki arsanın yakınındaki tabelalara bakarak yürürseniz… yok yok, hiç aklıma getirmek istemiyorum…
gülmekten öldüm hemen yanındaki tabelamı mesela
yok yokkk değildirr.. yaa o mudur diyosun ? yok değildir ya ! ya oysa
Öznur çalık orda eczane işletmiyormu
BELEDİYENİN ALDIĞI GEDİKDEKİ ARSAYA Bİ KAZIK ANITI DİKİLEREK KAZIK PARK OLARAK GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLARAK DÜZENLENMELİ
İnsanlar korkusundan yorum bile yapamıyor. Tam bir korku düzeni haline geldik. Arsa Kimin. Takas edilen yerin komşusu kim. Söyleyemez olduk…
Bizim de Gedik mevkiinde 1200 metrekare yerimiz var. Acaba rica etsem de Büyükşehir Belediye meclisinde bulunan üyeler (Ramazan Acar hariç) benim o kıraç araziyi İnönü değil de Fuzuli caddesinde Fırat İlköğretim yakınında bir yerdeki aynı miktar değil sadece 400 metrekare ile bedelsiz değiştirebilirler mi? …VeSSelam…
Ahmet Çakır ,Şefik, Haso…
Bize de bir iltimaso
Bizim de dağda var bir yer (tövbe)
Şehirle yapsan takaso
Talip ve mehmetin soyadları karaçor ise hakan kahtalının bir damladaki ortakları olabilir mi?
Vallaha helal olsun sana tam isabet
Belediye bu konuya ilişkin bir an önce açıklama yapmalıdır.
Neden bu işler gizli saklı yapılır, kamuoyu yeterince bilgilendirilmez.
Bu durumda insanların aklına ilk gelen şey tabiki birilerine peşkeş çekildiği ve haksız kazanç elde edildiği yine kamu zarara uğratıldığı endişesidir.
Bu kadar keyfi bir yönetim olamaz.
Ayıp.