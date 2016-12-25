Büyükşehir’den ‘Kafa Karıştıran- Enteresan’ Bir Takas!.

Büyükşehir Belediyesi, Sıtmapınarı’ndaki arsasını 6.2 km uzaktaki Çırmıhtı- Gedik’teki ‘dağlık’ arsa ile takas etti ve bu garip işlem sorulara neden oldu..

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayında aldığı bir kararla mülkiyeti Mehmet K. ve Talip K. isimli şahıslara ait Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 409 ada 5 No’lu parseli, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 1607 ada 3 No’lu (103.00 m2 sahalı) parselin takas edilmesini kararlaştırdı.

Emlak değeri oldukça yüksek olan Sıtmapınarı’nda, İmam Hatip Lisesi’nin hemen yanı başında, ana cadde üzerindeki bir arsayı dağ başındaki bir arsa ile takas edilmesinin onaylandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan parselin 103 metrekare olduğu bilgisi yer alırken Gedik Mahallesi’nde özel şahıslara ait arsanın yüzölçümüne ilişkin herhangi bir bilgi yer almaması dikkat çekti.

Büyükşehir Başkan Vekil Şefik Şengün başkanlığında Nisan ayının 2. Oturumunda gündemin 2. Maddesi olarak meclise gelen arsa takasına ilişkin talep, imar komisyonunun görüşü doğrultusunda CHP’li üyelerin de oylarıyla kabul edildi. Söz konusu meclis toplantısına AKP’li üye Mehmet Karaman’ın mazeret bildirmiş, diğer üyelerden Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Nebi Yiğit, Mehmet Poyraz, Mehmet Reşat Güzel ve Nevzat Öztürk ile CHP’li üye Aliseydi Millioğulları da katılmamıştı.

Kent merkezinde ve Malatya’nın en önemli ana caddelerinden birinin üzerinde bulunması nedeniyle arsa değeri yüksek, belediyeye ait parselin Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi’ndeki bir arsayla değiştirilmesi nedeniyle ‘Haksız kazanca yol açtığı ve kamu malının özel şahıslara peşkeş çekildiği’ iddia ve eleştirilerine neden olan takas işlemiyle ilgili maddeye AKP’li üye Ramazan Acar’ın ‘muhalif oy’ kullanmasına rağmen toplantı karar özetinde ‘Oy birliği ile’ ifadesi yer aldı. AKP’li üye Ramazan Acar, ‘Oy birliği ile’ ifadesine karşı çıkıp, karar özetinde bu durumun düzeltilmesini istedi.

Söz konusu madde ile ilgili önerge karar özetinde şöyle yer aldı:

“Gündemin 2. Maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1607 Ada 3 Nolu parselin takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2016 tarihli ve 69462 sayılı yazısı eki dilekçe okunarak gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1607 ada,3 nolu (103.00m2 sahalı) parsel ile mülkiyeti Mehmet K….. Ve Talip K….. ‘a ait Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu parselin takası yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu işlemin yapılabilmesi için, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1607 ada 2 nolu parselin malikleri Mehmet K…… ile Talip K…… ve 1607 ada 4 nolu parselin maliği Turan K…, Malatya 1. Noterliğinden Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Beyannamesi düzenletmiş olduğu; pilot olarak Mehmet K…..’u belirlemiş olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi istendiği anlaşıldığından; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 1607 ada,3 nolu (103.00 m2 sahalı) parsel ile mülkiyeti Mehmet K……. Ve Talip K……’a ait Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi, 409 ada 5 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendine göre takasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.”

Bu arada, Şifa Mahallesi Sıtmapınarı’ndaki arsa ile Çırmıhtı- Gedik Mahallesi’ndeki takası yapılan arsa arasında ‘kuş uçuşu’ 6 bin 270 metre mesafe bulunuyor.

Arsa takası uygulamasına neden geri dönüldü?

Kamuoyunda; “Haksız kazanca neden olduğu, kamunun malı özel şahıslara peşkeş çekildiği” gibi tepki ve eleştirilere yol açan takas işlemine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya çıkan şu sorulara cevap vermesi gerektiği değerlendiriliyor:

* Önerge de Belediye mülkiyetindeki arsanın yüzölçümü yazılırken, özel şahıslar mülkiyetindeki arsanın yüzölçümü neden belirtilmedi?

* AKP’li bir üye muhalif oy kullanmasına rağmen bu neden dikkate alınmadı ve ‘Oy birliği ile’ ifadesi yazıldı?

* Belediyenin mülkiyetindeki parsel ile takas edilen parselin resmi rayiç (metrekare) bedeli nedir?

*Uzunca bir süredir uygulanmayan ‘arsa takası’ uygulamasına neden geri dönüldü?

* Tapu kayıtlarında, Belediyenin mülkiyetindeki parsele komşu arsalarda herhangi bir hareketlilik var mı? (Alım-satım veya sahip değiştirme vb. gibi)

* Belediyenin mülkiyetinde bulunan parsele komşu arsaların önceki sahiplerinin belediyeye imarla ilgili başvurusu var mı? Varsa başvuruların sonuçları hangi yönde sonuçlandı? Belediyenin devrettiği Sıtmapınarı’ndaki arsa ile aldığı Gedik’teki arsanın imar durumları nedir?

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

İki arsanın (yuvarlak çerçeveli yerler) konumları ve aralarındaki mesafe:

Büyükşehirin hissesini devrettiği Sıtmapınarı’ndaki arsası (kırmızı çerçevedeki yer):

Büyükşehir’in devrettiği arsanın karşılığında alanda aldığı arsa (kırmızı dairede):