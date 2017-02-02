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Malatya Haber -

Büyükşehir’den Evsizlere Barınacak Yer

Büyükşehir’den Evsizlere Barınacak Yer
  • 02.02.2017
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Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanırken, sokakta kalan vatandaşları Malatya Büyükşehir Belediyesi misafir ediyor. Özellikle geceleyin dondurucu soğukların yaşandığı Malatya’da Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sokakları tarayarak, evsiz vatandaşlara sıcak ortam sağlıyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sokaklarda kalan vatandaşlara devletin şefkat elini uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış gecelerinde evsizleri sıcak ortamlarda misafir ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince müşterek olarak çalışmalarına devam eden Mobil Huzur ve Denetim Ekipleri tarafından, son olarak donma tehlikesi geçiren 5 vatandaşın daha sokaklardan alınarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği tesislerde misafir edildikleri bildirildi.

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