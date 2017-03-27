Büyükşehir’den Fotoğraf Yarışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Meyveler Çiçek Açtı” konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor. Malatya’daki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmayla; baharla birlikte doğayı rengârenk süsleyen meyve çiçeklerinin çevresine kattığı ahengin fotoğraf ile anlatılabilmesi hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına Malatya’daki tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin, daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması gerekiyor. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 4 (Dört) fotoğraf ile katılabilecek.

Yarışmaya son katılım tarihi 05 Mayıs 2017.

ÖDÜLLER

Lise kategorisinde 1. yarışmacıya; 1500 TL; 2. yarışmacıya 1000 TL; 3. yarışmacıya; 750 TL ödül verilecek.

Ortaokul kategorisinde ise 1. yarışmacıya 1000 TL; 2. yarışmacıya 750 TL; 3. yarışmacıya da 500 TL ödül verilecek. Her iki kategoride de 3’er adet mansiyona 250’şer TL ödül dağıtılacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.malatya.bel.tr’de yer alıyor.

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