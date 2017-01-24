Büyükşehir’den Halep İçin Yardım

Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan iç karışıklıkların ardından güvenli bölgelere alınan Haleplilere destek olmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Semt Konaklarında organize edilen çalışmalar sonucunda toplanan yardımlar Kernek Külliyesi’nde düzenlenen törenle, Haleplilerin kaldıkları kamplara gönderilmek üzere İYİLİKDER yetkililerine teslim edildi.

Kernek Külliyesi’ndeki törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Halep’e yardım çalışmaları kapsamında daha önce semt konaklarında atkı, bere, şal, yastık ve yorgan dikimi ile Kernek Külliyesi’nde çorap toplama kampanyaları düzenlendiğini anımsattı.

Malatya’da genel olarak yardım çalışmaları adına güzel örnekler verildiğini anlatan Ertan Mumcu, şöyle konuştu:

“Mazlumlara yardımcı olmak amacıyla sürdürdüğümüz yardım çalışmalarının birini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda semt konakları ve Kernek Külliyesi’ndeki öğrencilerimiz, velilerimizin de katkısıyla şal, bere, eldiven; 4 bin tane çorap, çocuk yorganı ve yatağı gibi ürünleri inşallah bu soğuk kış gününde Halepli çocukların, Halepli mazlum kardeşlerimizin bir nebze de olsa ısınmasına katkı sağlama amaçlı ortaya samimi bir çaba konuldu. Hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçenlere, velilerimize, öğrencilerimize, Kültür Dairesi Başkanlığımıza ve inşallah yardımları yerine ulaştıracak olan İYİLİKDER Malatya yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Bilindiği gibi son 10 günde, özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Halep için çok sayıda yardım çalışması yaptık. Bu yardımlarımız ve duyarlılığımız inşallah devam edecek, ama umut ediyoruz ki kan ve gözyaşı Müslüman coğrafyalarında, Ortadoğu’da ve dünyanın her yerinde bir an evvel dursun. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kuruluşlarımızla, birimlerimizle birlikte bu sürece duyarlı olmaya devam edeceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

İYİLİKDER Malatya Temsilcisi Nihat Kaplan da konuşmasında, “Yardım çalışmalarında hep yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Ahmet Çakır’a, ekibine ve yardımlara emek veren tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bizler İnşallah en kısa zamanda bu emanetleri yerine ulaştıracağız” dedi.

Daha sonra toplanan yardımlar, İYİLİKDER yetkililerine teslim edildi.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu tarafından, kampanyaya katkı sunan usta öğreticiler ile kursiyerlere, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır adına Teşekkür Belgesi verildi.

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