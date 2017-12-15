Büyükşehir’den İşaretleme ve Levhalama Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması için yatay işaretleme ve levhalama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde 2 bin 411 km uzunluğunda yol çizgi, 256 noktada ise yaya geçidi çizgi çalışmasının yapıldığı bildirildi.

9 bin 173 adet levha

Düşey levhalama çalışmaları kapsamında da şehir merkezi ve ilçelerde 468 km uzunluğundaki yol hattında, toplam 9173 adet tazim, tehlike ve bilgilendirme levhalarının montajının tamamlandığı ve çalışmalar sonucunda özellikle gidecekleri adresi tam olarak bilmeyen sürücülerin zaman ve yakıttan tasarruf ederek daha kısa sürede istedikleri yerlere ulaştıkları ifade edildi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sırasında 2017 yılı içerisinde Malatya’da ilk defa termoplastik (sıcak yol çizgi çalışması) yol çizgi çalışmaları gerçekleştirildi. Şehir merkezinde trafik akışının yoğun olduğu ana cadde ve sokaklarda uygulanan çalışma sırasında trafik hiç kesilmeden uygulama yapılırken; şu ana kadar 3 etap halinde tamamlanan termoplastik uygulama ile 18 bin metrekare çizgi çalışması bitirildi.

Araç ve yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği dile getirildi.

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