Büyükşehir’den Onarım Çalışması

Altyapı çalışmaları dolayısıyla yapılan kazılar sonucu bozulan ve tamir gerektiren diğer kilittaşı, bordür, parke, bazalt gibi döşeme malzemeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım ekipleri tarafından kısa sürede tamir edilerek, tekrar eski haline getiriliyor.

Yol ve kaldırımların bakım ve onarımı için müstakil müdürlük kuran Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde 22 bin m2’nin üzerinde tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; daha önce Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol ve kaldırım bakım onarım işleri için, 2016 yılında Bakım ve Onarım İşleri Şube Müdürlüğü adı altında müstakil müdürlük kurulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ve kaldırımlarda araç ve yaya güvenliğini sağlamayı hedefleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım İşleri Şube Müdürlüğü, yoğun bir çalışma temposu sergiliyor. Sorumluluk bölgesinde bulunan yol ve kaldırımları düzenli olarak kontrol eden, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi kanalıyla kendilerine ulaşan bozuk ve bakım gerektiren yerlere anında müdahale ediyor.

Yol, kaldırım, bordür, duba, engelli rampası ve yürüyüş şeridi…

26 kişilik ekiple yoğun bir çalışma temposu sergileyen Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve yol tamiratından, her türlü tamir ve bakım işlerini yapıyor. 2016 yılı içerisinde; 13.363 m2 kaldırım tamiratı, 8115 m2 yol tamiratı, 8888 m bordür/oluk tamiratı ile 3529 adet de kaldırım duba çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca, engelli vatandaşlar için izli-uyarı yol uygulama çalışmaları ile kaldırım rampa çalışmaları da yapıyor.

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