Büyükşehirden Ulusal Yarışma

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerle ilgili farkındalığı artırmaya yönelik olarak “Engel Siz Misiniz?” konulu 1.Ulusal Resim Yarışması düzenleniyor. Ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 27 Mart 2015 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen yarışmayla; ülkemizde yaşayan engelli bireylerin önlerindeki engellerin neler olduğuna dair farkındalık oluşturmak, kendi ellerimizle koyduğumuz engelleri fark ederek ortadan kaldırmak, toplumsal olaylara karşı öğrencilerde duyarlılık oluşturmak, öğrencilerin Resim Sanatına olan ilgilerini arttırmak ve sanatsal faaliyetlerden keyif almalarını sağlamak amaçlanıyor.

Türkiye’de öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açık olan yarışma; ortaokul öğrencileri ve lise öğrencilerinin katılacağı iki ayrı kategoride yapılıyor.

“Engel Siz Misiniz?” konulu yarışmada engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların resim yolu ile anlatılması isteniyor.

Lise kategorisinde Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 9,10,11,12. Sınıflarında okuyan öğrenciler; Ortaokul kategorisinde ise yine Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 5,6,7,8. Sınıflarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilecek.

Tüm kategorilere katılacak yarışmacılardan devamlı öğrenci olduklarına dair öğrenci belgesi istenecek. Katılımcılar, yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla iki özgün eserle katılabilirler. Eserlerin oluşturulmasında her türlü teknik kullanılabilecek.

Yarışmayla ilgili detaylara ve başvuru formuna Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.malatya.bel.tr’den ulaşılabilecek.

Ödüller

Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü 1500 TL; ikincilik ödülü 1000 TL; üçüncülük ödülü 500 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL olarak ödül takdim edilecek.

Lise Öğrencileri için birincilik ödülü 2000 TL; ikincilik ödülü 1500 TL; üçüncülük ödülü 1000 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 500 TL ödül verilecek.