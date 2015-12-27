“Büyükşehire Yakışır Vizyonla..”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Cumartesi günü yapılan meclis üyelikleri seçiminde, dershaneler, kitap ve kırtasiyeciler, matbaalar, sürücü kursları ve danışmanlık şirketlerini kapsayan 27. Grup’da seçimi kazanarak TSO Meclis üyesi seçilen Malatya Kitap ve Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Şahin Doğan (fotoğrafta ortadaki), seçimin Malatya için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Seçimin demokratik bir atmosferde ve centilmence geçmiş olması Malatya ve demokrasi kültürümüzün güçlendirilmesi bağlamında büyük kazanımdır” dedi.

TSO yönetim Kurulu Başkan Adayları Hasan Hüseyin Erkoç ve Muzaffer Erşan’ın seçim kampanyasını nezaketle ve demokratik yarış kültürünü içselleştirmiş bir şekilde tamamladığını ifade eden Doğan, kazanan grubun, diğer grubun Malatya’ya ilişkin düşünce ve projelerinden yararlanmasının da şehre artı değer katacağına inandığını kaydetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın şehir ekonomisinin lokomotifi olmak gibi bir misyon üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan TSO Meclis Üyesi ve Malatya Kitap ve Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Şahin Doğan, gelinen yeni aşamada TSO’nun Malatya’nın büyükşehir kimliği ile örtüşen bir perspektifle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Malatya büyükşehir statüsü kazandı. Bu nedenle Malatya’nın gerek ekonomik gerekse toplumsal ve kentsel sorunlarının artık büyükşehir vizyonu ile örtüşen yeni bir perspektifle çözülmesine yoğunlaşmamız gerekiyor” diyen Şahin Doğan, TSO Meclisi’nde Malatya’nın ortak çıkarlarına hizmet eden çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Grubumuzda Yer Alan Sektörlerin Sorunlarının Çözümü İçin Mücadele Edeceğim

Öncelikle tüm iş dünyasına ve esnaf kesimine seçime gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Doğan, kendisini destekleyerek seçimi kazanmasına vesile olan matbaa ve gazete işletmelerine, kooperatif yöneticilerine, dershaneler, matbaalar, sürücü kursları, danışmanlık şirketler, kitap ve kırtasiyecilere şükran duygularını ilettiğini söyledi.

Doğan yeni dönemde Malatya TSO Meclisi’nde yapmayı hedeflediği çalışmalar konusunda ise şöyle dedi: “Temsil ettiğim grup için önümüzdeki dönem mecliste diğer meclis üyeleri ve yönetim kurulu ile birlikte, özellikle dershanelerin kapatılmaması ve eğitimin merdiven altına kaymaması için çözüm ve projeler üreteceğiz. Sorunları yetkili mercilere her platformda ileteceğiz. Bu grupta yer alan diğer sektörlere yönelik seçim sürecinde geliştirdiğimiz projelerin hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. İlk ve orta öğretim ders kitaplarının kitapçı ve kırtasiyeciler aracılığı ile dağıtılması için çalışacağız”.

Haber-Fotoğraf: Güler HAZAR