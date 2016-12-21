Büyükşehir’in 300 Personeline Kim Patron Olacak?

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çeşitli birimlerde çalıştırılan 300 personeli kapsayan hizmet alım ihalesinin yenisi gerçekleştirildi. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin Esenlik Şirketi’nin üstlendiği hizmet alımının son ihalesine, Esenlik’in de aralarında bulunduğu 15 firma teklif verdi. Bu firmalardan en yüksek teklif Esenlik’ten gelirken, tamamına yakını Malatya dışından olan diğer katılımcılardan 13’ü birbirinin aynı, 1’i de bunlardan 2 kuruş daha düşük teklif verdi.

Tahmini maliyet 16 milyon 053 bin TL..

Halen belediyenin çeşitli birimlerinde çeşitli kadrolarda çalıştırılmakta olan 300 personelin, “yeni patronu”nu belirlemeye yönelik 16 milyon 053 bin 535 TL 24 kuruş tahmini bedelli 1 yıl süreli ihaleye 15 firma teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:

1-Babacan Öğrenci Servisi : 14.594.023. 26 TL

2-Burçbey Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 24 TL

3-Yekta Temizlik : 14.594.023. 26 TL

4-ERDAĞ Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

5-Çetin Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

6-Uğurten Eğitim : 14.594.023. 26 TL

7-Hisarbay Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

8-Karesi Personel Hizmetleri : 14.594.023. 26 TL

9-Bioerz Enerji Ticaret : 14.594.023. 26 TL

10- Atlas Servis : 14.594.023. 26 TL

11-Bayars Temizlik : 14.594.023. 26 TL

12-Mirel Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

13-ÇMS Sosyal Hizmetler : 14.594.023.26 TL

14-Usta Yemek : 14.594.023. 26 TL

15-Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret: 14.739.963. 47 TL

Teklifler değerlendiriliyor..

İhale komisyonunun, verilen teklifleri değerlendirmeye başladığı ve en uygun görülen teklifin en geç 15 gün sürecek bu çalışma sonucu belirleneceği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- malatyayorum44.com