Büyükşehir’in 300 Personeline Kim Patron Olacak?
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çeşitli birimlerde çalıştırılan 300 personeli kapsayan hizmet alım ihalesinin yenisi gerçekleştirildi. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin Esenlik Şirketi’nin üstlendiği hizmet alımının son ihalesine, Esenlik’in de aralarında bulunduğu 15 firma teklif verdi. Bu firmalardan en yüksek teklif Esenlik’ten gelirken, tamamına yakını Malatya dışından olan diğer katılımcılardan 13’ü birbirinin aynı, 1’i de bunlardan 2 kuruş daha düşük teklif verdi.
Tahmini maliyet 16 milyon 053 bin TL..
Halen belediyenin çeşitli birimlerinde çeşitli kadrolarda çalıştırılmakta olan 300 personelin, “yeni patronu”nu belirlemeye yönelik 16 milyon 053 bin 535 TL 24 kuruş tahmini bedelli 1 yıl süreli ihaleye 15 firma teklif verdi.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:
1-Babacan Öğrenci Servisi : 14.594.023. 26 TL
2-Burçbey Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 24 TL
3-Yekta Temizlik : 14.594.023. 26 TL
4-ERDAĞ Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL
5-Çetin Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL
6-Uğurten Eğitim : 14.594.023. 26 TL
7-Hisarbay Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL
8-Karesi Personel Hizmetleri : 14.594.023. 26 TL
9-Bioerz Enerji Ticaret : 14.594.023. 26 TL
10- Atlas Servis : 14.594.023. 26 TL
11-Bayars Temizlik : 14.594.023. 26 TL
12-Mirel Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL
13-ÇMS Sosyal Hizmetler : 14.594.023.26 TL
14-Usta Yemek : 14.594.023. 26 TL
15-Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret: 14.739.963. 47 TL
Teklifler değerlendiriliyor..
İhale komisyonunun, verilen teklifleri değerlendirmeye başladığı ve en uygun görülen teklifin en geç 15 gün sürecek bu çalışma sonucu belirleneceği bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- malatyayorum44.com
buraya yorum yazan okurların kamu ihaleleriyle alakalı hiç bir bilgisi olmadan boş beleş yorumlar yazmaktadır.hizmet alımı ihalelerde çalıştırılan personellerin maaş yüzdelik oranları ihale dosyasında belli olup devletin belirledigi asgeri ücret üzerinden hesaplanmaktadır.bu ihalede butun firmaların maliyet fiyatı vermiş olmalarından dolayı 14 fiyat eşittir.bilmeden yorum yazan cahil insanlara bilgi olsun .ayrıca haberde gecen tahmini maliyet diye bir kavram da yokdur.ihalenin yaklaşık maliyeti ihaleden sonra kesin olarak açıklanan bir rakamdır.tahminle alakası yokdur.
Vay Alican sen ne bilgili bir kişisin eşittir=eşittir gibi olmuş bu ihale milletin aklı ile dalga geçmeyin bizde yedik. Kuruşuna kadar aynı hesaplamalar sana göre Esenlik demek ki bu işi bilmiyor
Anlat ali anlat heyecanlı oluyor
Adam başı aylık 4100 tl ihale yap işçiye 1650 ver ye babo ye tıksırıncaya kadar ye
Birbiriyle haberli yapılsa ancak bu kadar olur. Ne kadar ilginç değil mi ? 13 firmada aynı teklifi vermiş.Bir firmada 2 kuruş fazla vermiş. Allah ım sen nelere kadirsin.
Adamlar resmen dalga geçmişler.İhale komisyonunun bu ihaleyi sorgusuz sualsiz iptal etmesi gerekir.Bakalim buna cesaret edecekmi
Malatya belediyesi yönetimi kesinlikle anaokulu öğrencisinin zeka yapısına sahip işbilmezlere emanet, Allah yardımcımız olsun bunların elinden tamamen belediyecilikten anlamayan tamamen bir başkan. bu ihaleler şikeli ayrıca artık belediye de hizmet adına hiçbirşey yok hep göstermelik , laf olsun torba dolsun başka hiçbirşey yok .
bu nasıl ihale hepsi aynı teklifi vermiş
Gerçekten çok gizli bir ihale olmuş.
14 fırma nasıl aynı teklıfı vermiş şaka gibi bu ihale iptal edilmeli
KESİNLİKLE BU İHALE ARAŞTIRILMALIDIR.
BU KADAR BİRBİRİNİN AYNI TEKLİF OLAMAZ.
CUMHURİYET SAVCILARI GÖREVE.
Adamlar anlaşmışlar bu nasıl iştir ya,rakamlar aynı ihaleyi iptal edin yazıktır bu milletin parası kimsenin değil
Asgari ücret 1.650 TL. Büyük şehir 2017 de brüt 4.000 TL.Maliyetli işçi ihalesi yapıyor bu nasıl iş Ahmet başkan
bu işte kesin ihale çıkması var bilen bilir 14 teklif birbirinin aynısı tipik anlaşmalı bir ihale gibi duruyor hak etmeyene haram olsun