Büyükşehir’in 6.6 Milyonluk İhalesine Tek Teklif

Orduzu Pınarbaşı’ndaki Turgut Özal Tabiat Parkı 2.Etap yapım işine ait 6.6 milyon TL’lik ihale yapıldı. İhaleye tek katılımcı olan Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi teklif verdi. Bu arada Yeşiltepe bölgesindeki fidanlık içerisine su deposu yapımı işi de ihale edildi.

6.6 MİLYOLUK İHALE..

Tabiat Parkı Çevre düzenlemesi ve rekreasyon işlerini içeren 2.Etap ihalesi Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Parkın çevre düzenlemesi ve rekreasyon ihalesine Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik Şirketi dışında teklif veren olmadı.

6 milyon 662 bin lira keşif bedelli ihalede, Esenlik Şirketi yüzde 15 kırımla ihaleye 5 milyon 640 bin lira teklif verdi.

Öte yandan, Tabiat Parkı ile Yeşiltepe’deki fidanlık içerisine 1’er adat su deposu yapımına ilişkin ihalede yapıldı. 365 bin 703 TL muhammen bedelli ihalede tek talipli olan Ahmet F. Yılmaz yüzde 5 kırımla 349 bin 292 TL teklif verdi.

Her iki ihale, komisyon tarafından yapılan değerlendirmeyle sonuçlandırılacak.

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