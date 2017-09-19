Büyükşehir’in Arsa ve Dükkan Satışı Perşembe Günü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde ve Yeşiltepe bölgelerinde 43 arsa ile Saray mahallesinde 3 dükkân olmak üzere toplam 46 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 21 Eylül Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsel ve dükkân bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 43 parsel ile 3 dükkân ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak.

21 Eylül Perşembe günü saat 14.30’da Encümen huzurunda yapılacak olan arsa ve dükkânlarla ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.

10 taksitte ödenecek

39 tanesi Tecde mahallesinde bulunan parsellerin, 4 tanesi de Yeşiltepe de bulunuyor. 3 adet dükkân ise Saray Mahallesi’ndeki İnönü Kapalı Çarşısı’nda yer alıyor.

İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parsel ve dükkânlar için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca arsa ve dükkân bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.

Parsel büyüklükleri 243 m2 ile 4.580 m2 arasında değişirken, muamman bedelleri ise 50 bin lira ile 687 bin lira arasında değişiyor.

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