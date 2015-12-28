Büyükşehir’in Bayram Önlemleri

24-27 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı’nda, vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi tedbirler alındı.

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, vatandaşların rahat bir şekilde kurban kesimlerini ve bayram ziyaretlerini yapmaları için bir dizi tedbir alındı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ BAYRAMIN İLK İKİ GÜNÜ ÜCRETSİZ

Bayramın birinci ve ikinci günü toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı Hattına ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak.

Malatya – Baskil arasında hizmet veren ve Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi ve Aslantepe 1 adlı feribotlarda bayramın birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Şehir Mezarlığı ile diğer mezarlıklarda periyodik temizlikler yapılırken, Şehir Mezarlığı’nda giriş ve çıkışlarda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol çizgileri ile yönlendirme tabelalarıyla vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca Şehir Mezarlığı yolunda da çizgi çalışması yapıldı.

İLGİLİ BİRİMLER BAYRAM SÜRESİNCE MESAİ YAPACAKLAR

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri bayram süresince mesai yapacakları kaydedildi.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Kurban Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

CADDE VE SOKAKLAR İLE CAMİ AVLULARI YIKANACAK

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerin temizliğini yapılarak ana caddeleri yıkayacak. Ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekanlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak.

Ayrıca bayram süresince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından Malatya Merkez ile ilçelerde ilaçlama çalışmaları aksatılmadan yapılacak.

BAYRAMDA AÇIK KALACAK EKMEK SATIŞ BÜFELERİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Şirketine bağlı ekmek satış büfeleri Kurban Bayramı süresince, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bayram süresince Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 14 büfe açık kalacak.

1- Çevre Yolu 2- Battalgazi, 3- Akpınar,4- Eski Devlet Hastanesi, 5- Kernek, 6- Emeksiz 7- TOKİ 1. Etap, 8- TOKİ 2. Etap, 9 – Beydağı Devlet Hastanesi, 10 – Sıtmapınarı 11 – Köy Garajı, 12- Yeni Camii önü 13- Doğu Garajı, 14- Emekliler Parkı yanındaki ekmek büfeleri bayram süresince açık olacak.

KURBAN KESİM YERLERİ

Vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda kurbanlarının kesmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde de gerekli denetimler ve ilaçlamalar çalışmaları yapılacak. Kurban Kesimi yapılacak olan alanlardaki temizlik çalışmaları bağlı bulundukları ilçe Belediyeleri tarafından yapılacak. (Kesim yerleri ve adresleri için üstteki fotoyu tıklayınız- Not: Listede yeralmasına rağmen MALET’te kesim yok)