Büyükşehir’in Hizmet Alım İhalesi Kur’aya Kaldı Ama..

Büyükşehir Belediyesi’nin 300 personeli kapsayan hizmet alım ihalesi, ‘kuruşu kuruşuna aynı teklifi veren’ firmalar arasında yapılan elemenin ardından 8’i arasında gerçekleştirilen kur’a çekimine itiraz gelince sonuçlandırılamadı.

KURUŞU KURUŞUNA AYNI TEKLİFLER..

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde istihdam edilen 300 personeli kapsayan, daha önce belediye bünyesindeki Esenlik Şirketi’nin üstlendiği hizmet ihalesi, 1 yıllık 16 milyon 053 bin 535 TL 24 kuruş tahmini maliyetle ihaleye çıkarılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan ihalede, katılımcı 15 firmadan Esenlik Şirketi yüksek teklif vererek yeniden işe talip olmadığını gösterirken, kalan 14 firmadan 13’ü kuruşu kuruşuna aynı, 1’i ise bunlardan 2 kuruş daha düşük teklif vermişti.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyleydi:

1-Babacan Öğrenci Servisi : 14.594.023. 26 TL

2-Burçbey Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 24 TL

3-Yekta Temizlik : 14.594.023. 26 TL

4-ERDAĞ Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

5-Çetin Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

6-Uğurten Eğitim : 14.594.023. 26 TL

7-Hisarbay Kurumsal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

8-Karesi Personel Hizmetleri : 14.594.023. 26 TL

9-Bioerz Enerji Ticaret : 14.594.023. 26 TL

10- Atlas Servis : 14.594.023. 26 TL

11-Bayars Temizlik : 14.594.023. 26 TL

12-Mirel Sosyal Hizmetler : 14.594.023. 26 TL

13-ÇMS Sosyal Hizmetler : 14.594.023.26 TL

14-Usta Yemek : 14.594.023. 26 TL

15-Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret: 14.739.963. 47 TL

FİNALE 8 FİRMA KALDI ve KUR’A ÇEKİLDİ AMA..

Esenlik Şirketi diğerlerinden yaklaşık 150 bin liralık fazla teklifiyle devre dışı kalırken, 13 firmadan 2 kuruş düşük teklif veren 14’üncü firma da elendi, kalan 13 firma ihale komisyonu tarafından şirket yapısı, finansal durumu, iş bitirme ve referanslarının puanlanmasıyla 8’e düşürüldü. Bu firmalar arasında ihaleyi kazananın kur’ayla belirlenmesinde mutabık kalınmasından sonra kur’a çekildi, torbadan Erdağ Sosyal Hizmetler firması çıktı.

Ancak, yasal itiraz süresinin bitimine 1 gün kala, diğer firmalardan Uğurten ve Mirel’den itiraz gelince, ihale sonuçlandırılamadı. İhale, yapılan itirazlarla ilgili değerlendirmede sonuçlandırılacak.

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