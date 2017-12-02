Mağlubiyet Serisine Devam
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fındıklıspor’a 3-0 mağlup oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mustafa Dost ve Eyyüp Şahin hakem ikilisi görev yaptı.
Fındıklıspor müsabakanın setlerini 25-22, 25-20 ve 25-14 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Fındıklıspor Antrenörü Nuri Hazaroğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, deplasmanda galip geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
Hedeflerinin daha üst noktalara çıkmak olduğunu belirten Hazaroğlu, bunun için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.
AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
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