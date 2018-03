“Büyümede Katkıları Var”

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine dört yıl içerisinde Yeşilyurt’a kazandırılan yatırımlar, sosyal tesisler, kültür ve sanat merkezleri ve park alanlarında inceleme gezisi düzenlediler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı büyümesinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin görüş ve düşüncelerinin önemli yer kapladığını söyledi.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİLER

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarının eşlik ettiği inceleme gezisine katılan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri sırasıyla Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi, Şehit Nurettin Metin Parkı, Kaynarca Sabri Akdağ Gençlik Merkezi, Temizlik İşler Müdürlüğü Hizmet Binası, Güven Market, Mustafa Cengiz Karabulut Parkı, Şeyhbayram Sosyal Tesisleri, Rabia Parkı , Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı, Sema Sosyal Tesisleri, Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı İnşaat Alanı, Engelsiz Park, Feti Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yeşilyurt Kent Konseyi Binası, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Kadın ve Yaşam Spor Merkezi, Yeşil Yurt İnşaat Hizmet Binası, Beylerderesi Sosyal Tesisleri, Beylerderesi Şehir Parkı İnşaat Alanı, Gedik Kent Park, Sosyal Tesis, Müze ve Kültür Evi İnşaat Alanında incelemelerde bulundular.

BAŞKAN POLAT YATIRIMLAR VE PROJELER HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat gezi sırasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar, hizmete sunulan sosyal tesisler ile 7’den 70’e tüm vatandaşlara sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin verildiği Yeşilkonaklar ile Kültür ve Sanat Merkezlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

POLAT KURSİYERLERİN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

İnceleme gezisi sırasında Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde açılan kurslar hakkında yetkililerden bilgiler alıp kursiyerlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, güzel havanın tadını çıkarmak amacıyla yeni açılan sosyal yaşam alanlarında eğlenen çocuklara hediyeler verdi.

BAŞKAN POLAT MECLİS ÜYELERİNİ GEDİK KENT PARK’TA MİSAFİR ETTİ

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri iki saate yakın süren inceleme gezisinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından Gedik Kent Park Sosyal Tesisinde misafir edildi.

Yatırımları ve sosyal tesisleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, dört yıl içerisinde hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden ve planlanan projeler üzerine slayt sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

“SAĞLIKLI VE PLANLI BÜYÜMEDE MECLİS ÜYELERİMİZİN ÖNEMLİ KATKILARI VAR”

Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı büyümesinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin görüş ve düşüncelerinin önemli yer kapladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Öncelikle davetimize icabet ederek 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar ilçemizin sağlıklı ve planlı büyümesi adına hizmete sunduğumuz yatırımlar, sosyal tesisler, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, sosyal yaşam alanları ve diğer hizmet alanlarımızı gezerek yerinde bilgi sahibi olan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerimize şahsım ve Belediye Yönetimi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimiz ile el ele vererek Yeşilyurt’u geleceğe en doğru ve güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Meclis Üyelerimizin önerileri hizmetlerimizin kaliteli, nitelikli ve kalıcı olmasını sağlıyor”şeklinde konuştu.

“YEŞİLYURT’U EL BİRLİĞİ İLE BÜYÜTÜYORUZ”

Yeşilyurt’u ortak akıl anlayışı çerçevesinde yönetmeye devam ettiklerini, Meclis Üyelerinin görüşlerine ise ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Polat, “Hizmet etmekten büyük onur duyduğumuz güzel ilçemizin sağlıklı ve planlı bir şekilde büyütürken, istişareler, fikir alış verişleri ve farklı düşüncelere her zaman önem vermekteyiz. Her ayın ilk haftasındaki Salı günleri gerçekleştirdiğimiz Meclis Toplantılarımızda Meclis Üyelerimizin özgür bir ortamda düşüncelerini paylaşmaları ve önerilerini sunmaları ‘Büyükşehir’e Büyük İlçe’ olma hedefimize ulaşmada önemli katkılar sağlamıştır. Son dört yılda 40 binin üzerinde ek nüfus alan, gelişime açık bir alanda olduğu için yoğun göç alan Yeşilyurt, 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi olmuştur. Tabii ki bu durumda omuzlarımızdaki yükün artması anlamına gelmektedir. Yeşilyurt’un hem bugünü hem de geleceğine yönelik çıkan Meclis kararlarını karşılıklı fikir alış verişleri şeklinde alıyoruz, bu durumda devletimizin bize aktardığı bütçenin daha dengeli kullanılmasını, proje ve yatırımların kaliteli, nitelikli ve kalıcı olmasını sağlıyor. Meclis Üyelerimiz arasındaki fikir paylaşımları, karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen düşünce alış verişleri ve doğru yönlendirmeler Yeşilyurt’un çehresini değiştiren büyük yatırımların anahtarı durumundadır. Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimizin olumlu ya da olumsuz fikirleri ilçemizin tüm yerleşim yerlerindeki sıkıntıları daha yakından görmemize vesile oluyor. 30 Mart 2014’te ki seçimlerin ardından ‘ Hepimiz İçin’ anlayışını ön plana koyarak yola çıktık, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, sevgi, saygı ve dayanışma ruhu anlayışı etrafında Yeşilyurt’u bölgede ve Türkiye’de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmada önemli mesafeler aldık. Yeşilyurt, farklı yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, insan odaklı projeler, nitelikli sosyal tesisler, Muhtar Evleri, Yeşilkonaklar, Kültür ve Sanat Merkezleri, 7’den 70’e tüm insanlarımıza dokunan sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel hizmetleriyle bölgede ve ülke çapındaki yerel yönetimler tarafından takip edilen bir ilçe konuma gelmiştir. Yakalanan başarı grafiğini hep birlikte hayata geçirdik, makamların hepsi gelip geçicidir, önemli olan oturduğumuz makamın hakkını sonuna kadar verebilmektir.Bize emanet olarak bırakılan bu görevi en iyi ve en güzeliyle yapmak içinde gece gündüz demeden 7/24 esasıyla kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda; Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki gelişim seviyesini doğru ve mantıklı hizmetlerle yükseltmeye çalışıyoruz. Bizlere her türlü ortamda düşünceleri ve önerileriyle desteklerini esirgemeyen tüm Meclis Üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de düzenlenen inceleme ve araştırma gezisinden dolayı teşekkür ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çalışmalarında başarılar dilediler.

Gedik Kent Park’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısından sonra Meclis Üyelerine kahve ve fincan takımı ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçen yatırımlar ve projelerin yer aldığı dergi hediye edildi.

