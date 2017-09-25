Buz İlk Maçında Farklı Mağlup

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde kötü gidişe dur demek için sahaya çıktıklarını belirterek, “Golü bulamadık ve 3-0 mağlup olduk” dedi.

Ankara temsilcisi Osmanlıspor, Süper Lig’in 6. hafta kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Buz, her iki takım için de önemli olduğunu aktararak, kötü gidişata dur demek için sahaya çıktıklarını kaydetti.

Oyunun hemen başında penaltı golüyle 1-0 geriye düştüklerine değinen İrfan Buz, “Kolay değil. Ancak bakıldığı zaman 22 ve 26. dakikalarda iki gol pozisyonumuz var. Net pozisyonlarımız vardı. Golü atmış olsaydık oyuna dönerdik. 44. dakikada ikinci golümüzü yedik. 2-0 devre arasına girdik. Golü bulursak oyuna ortak olacağımızı biliyorduk. 2-1’i yakalasak maça dönebilirdik. Gol pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Maçın son anlarında açılıyorsunuz ve rakip üçüncü golü buluyor. 3-0 mağlup olduk” dedi.

Antalya’nın yeni teknik direktörü tribünden izledi

Bu arada Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük görevi için, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı. Antalya’ya gelen Brezilyalı teknik adam Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini locadaki tribünden izledi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaşırken, Antalya’ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber locadan Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini izledi. Locadan stadyumu inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.

48 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-2011 sezonunda ise Inter’i çalıştırdı. Inter ile İtalya Kupası’nı kazanan Leonardo, daha sonra PSG’de 6 ay sportif direktör olarak görev aldı. Leonardo, PSG’ye birçok yıldız oyuncunun transferinde başrol oynamıştı. Leonardo PSG’ye Pastore, Sirigu, Lavezzi gibi oyuncuları kazandırdı.

Antalyaspor’un 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam ile yarın ya da çarşamba günü resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Antalya, iha

FOTO: İrfan Buz (Arşiv)