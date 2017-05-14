Buz, “Tarih Yazdık…Tertemiz Bir Şampiyonluk”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, “İnanılmaz dikenli, inanılmaz zor bir şampiyonluk. Tertemiz bir şampiyonluk” dedi.

Takımı Süper Lig’e çıkarak ve büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli teknik adam, basın toplantısına üzerinde ‘Şampiyon Malatya’ yazan tişörtle çıktı.

Sevinç gösterileri esnasında sol kaşından yaralanan Buz, “Buraya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gelecek” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Anneler Günü dolayısıyla kendi annemin elini öperek, annelerimizin gününü kutluyorum. Onlar bizim için çok önemli, hayır dualarını almak çok çok önemli. Bugün şampiyon olduk ama her şeyden evvel benim ailem, annem, babamdan hayır dua aldım. Gerçekten onlar benim için çok önemli. Ailem bu süreç içerisinde bana destek olmuş, kardeşim Erkan Buz, ekibim Zafer Hızarcı, İsmail Aydoğdu, Engin Özdemir, Evrim Esendemir hocamıza teşekkür ediyorum, çok büyük katkıları var. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum, onlar olmasaydı zaten buraya gelemezdik” dedi.

Şampiyonluğun dikenli ve zor olduğunu kaydeden Buz, şunları söyledi: “İnanılmaz dikenli ve inanılmaz zor bir şampiyonluk. Demek ki uykusuz geceler, vücudumda zaman zaman yaralarda çıkabilir stresten ama sonuçta Cenabı Allah bizi muvaffak eyledi. Ama en çok sevindiğim olay; buradaki insanları ayağa kaldırdık. Yeni Malatyaspor’u, Malatya’yı Süper Lig’e taşıdık. Öncelikle bunun idrak edilmesi gerekiyor.”

“TERTEMİZ BİR ŞAMPİYONLUK OLDU”

Tecrübeli teknik adam, haklı ve tertemiz bir şampiyonluk aldıklarını kaydederek, “Geçen sene bu takımı aldığımızda ‘küme düşecek’ diye herkes söylüyordu. Biz bunu proje olarak aldık ve ‘arkadaşlarımıza bir şeyleri değiştireceğiz’ dedik. Tabi bunu gerçekleştirdik. Bunu nasıl gerçekleştirdik, arkanızda olan bir yönetimle, sayın Adil Gevrek inanılmaz derecede destek verdi, yönetim kurulu arkadaşlarımız, bizim yanımızda olan Ali Ravcı, Selçuk Günaydın, kulüpte çalışan bütün arkadaşlarımız herkesten Allah razı olsun. Onlar bize inandı. Bizde bu mutluluğu onlarla birlikte bu şehre yaşatabildiğimiz için mutluyuz. Bugün biz tarih yazdık. Kim ne derse desin hiç mütevazi olmayacağım. Eskişehir’le mi şampiyon olmak, Göztepe’yle mi şampiyon olmak, Sivas’la mı şampiyon olmak yoksa Yeni Malatyaspor’u mu çıkarmak? Hangisi zor arkadaşlar? Hangi şartlarda, nasıl gittik onu herkes biliyor. Bizde çok iyi biliyoruz. Zaten bütün sene yazılıp çizildi. Herkese teşekkür ediyorum Allah razı olsun. En çok şehirde olan Malatyalıları dünyada, İstanbul’da, Avrupa’da, Almanya’da her yerde onları gururlandırdığımız için en büyük gururu duyuyoruz. Onu yaşatabildiğimiz için Cenabı Allah’a şükürler olsun. Herkes hesap yaptı ama en güzel hesabı Cenabı Allah yaptı. Arkadaşlar demek ki biz hak ettik. En fazla puanları şimdiye kadar biz aldık. Tertemiz bir şampiyonluk oldu. Malatya’ya armağan olsun. Malatya Allah’ına kurban” ifadelerini kullandı.

Güler Hazar – Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com