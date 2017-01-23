Buz ve Yardımcıları Tüfenkci’yi Ziyaret Etti
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz ile yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret etti.
Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Buz ve yardımcıları, Bakan Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yeni Malatyaspor’umuzun Teknik Direktörü İrfan Buz ve yardımcılarını Bakanlığımızda misafir ettik” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Allah yar ve yardımcınız olsun,güzel insanlar.
Allah muafak etsin , başarılı olsunlar inşallah.