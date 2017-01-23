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Malatya Haber -

Buz ve Yardımcıları Tüfenkci’yi Ziyaret Etti

Buz ve Yardımcıları Tüfenkci’yi Ziyaret Etti
  • 23.01.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz ile yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Buz ve yardımcıları, Bakan Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yeni Malatyaspor’umuzun Teknik Direktörü İrfan Buz ve yardımcılarını Bakanlığımızda misafir ettik” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Hakan Karaaslan dedi ki:
    23 Ocak 2017, 20:22

    Allah yar ve yardımcınız olsun,güzel insanlar.

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  2. Şafak Tamer Mor dedi ki:
    23 Ocak 2017, 20:21

    Allah muafak etsin , başarılı olsunlar inşallah.

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