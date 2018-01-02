Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl’de hava, yarın sabaha kadar parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece düşüş beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Aynı saatlerde lokal olarak sis ve pusun da yaşanabileceği bölgede, rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece ve sabah saatlerinde görülmesi beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

AA