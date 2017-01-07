Buzlanma Yüzünden Devrildi
Sivas’ın Gürün ilçesinde Malatya plakalı otonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ergün Kalkan yönetimindeki 44 PY 355 plakalı otomobil Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeyken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza araç sürücüsü Kalkan yaralandı. Yaralı sürücü Sivas yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle 112 sağlık ekiplerince ambulansla Malatya’ya götürüldü.
Sürücü Kalkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas, iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."