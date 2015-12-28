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Malatya Haber -

Buz’lu 4 Haftada 6 Puan

Buz’lu 4 Haftada 6 Puan
  • 28.12.2015
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PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da 7. hafta sonunda göreve gelen İrfan Buz, 4 haftada 6 puan toplayarak kendisinden önceki teknik direktör Yücel İldiz’in 7 haftalık performansını geride bıraktı. 

Ligin 7. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası görevine son verilen Yücel İldiz, Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 7 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayabildi.

7. hafta sonunda göreve getirilen İrfan Buz ise takımının başında ilk maçına Giresun deplasmanında çıktı. Zorlu karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrılmasını bilen Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında kendi sahasında oynadığı Denizlispor müsabakasından 2-1 mağlup ayrıldı.

İrfan Buz’lu Yeni Malatyaspor, 10. hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor’a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını devam ettirdi. Sarı-kırmızılı takım 11. haftada deplasmanda Şanlıurfaspor’u net bir skorla 2-0 mağlup ederek, puanını 11’e yükseltti.

İrfan Buz, takımının aldığı bu galibiyetle 4 haftada 6 puan toplayarak kendinden önceki teknik direktör Yücel İldiz’in 7 haftada 5 puanlık performansını geride bıraktı.

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