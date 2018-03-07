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ByLock Operasyonu: 9 Gözaltı

ByLock Operasyonu: 9 Gözaltı
  • 07.03.2018
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olarak tespit edilen 11 şüphelinin Malatya’daki 10, Kırıkkale’de ise 1 adresine eş zamanlı operasyon

Şüpheliler arasında 2 öğretmen, 3 özel sektör çalışanı, 2 ev hanımı ile birlikte kapatılan FETÖ iktisatlı şirket müdürü, İl özel idare personeli, Emekli Emniyet Müdürü, Kuran Kursu öğrencisinin bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan R.I., S.P., C.T., A.Ş., A.G., Z.P., H.H.S., M.E. ve G.Ü adlı 9 şüpheli Malatya Emniyetine getirildi. Adreslerinde bulunmayan 2 firari şüpheli ise aranıyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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