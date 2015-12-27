‘Cadde Esnafı Mağdur’

TSO ve ESOB başkanları, İnönü Caddesi’nden bir grup esnafla birlikte Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, burada uygulanan park yasağının yarattığı mağduriyete karşı çözüm bulunmasını istediler.

Başkanlar ve esnafların ziyaretine ilişkin Belediyeden yayınlanan basın bülteni şöyle:

“TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin beraberindeki İnönü Caddesi esnafıyla birlikte Belediye Başkanı Ahmet Çakırı ziyaret ettiler.

22 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette konuşan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç İnönü Caddesi esnafının yaşadığı sorunlar ile ilgili görüş alış verişinde bulunmak için ziyarette bulunduklarını belirterek Belediye Başkanı Ahmet Çakıra gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

TSO Başkanı Erkoç, İnönü Caddemiz Malatyanın can damarı, caddemiz üzerinde bulunan esnaflarımız bir takım sorunları var. Yaşanan ekonomik kriz vatandaşlarımızı etkilediği gibi, esnafımızı da vurmuştur. İnönü Caddesindeki park yasağı bu cadde üzerinde esnaflarımızı mağdur etmiştir. Trafiğin rahatlatılmasının yanında esnaflarımızın da mağdur olmayacağı bir şekilde tek taraflı parkmetre uygulamasının yapılmasını istiyoruz dedi.

ESOB Başkanı Şevket Keskin ise yaptığı konuşmada birkaç cadde esnafının da bu konuda şikayetçi olduğunu belirterek, Yaşanan ekonomik krizin ardından insanlar harcamalarını daha dikkatli yapıyor. Esnafımız dükkan kirası, vergi borçları gibi bir çok ödemesini yapmak için çözüm yolları bulmaya çalışırken, çıkan bu gibi problemler esnafımızın ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Biz de trafiği aksatmayacak şekilde bir uygulamanın getirilmesinden yanayız. Bizi kabul edip sorunlarımızı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz dedi.

İnönü Caddesi esnafında yaşadıkları sorunları Belediye Başkanı Ahmet Çakıra ileterek, trafiği aksatmayacak şekilde bir uygulamanın yapılmasına her zaman destek vereceklerini söylediler. Esnaflar, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise göreve geldikten sonra Malatyada yaşanan trafik sorununu çözmek için konuyu uzmanlara incelettirdiklerini belirterek, Malatya da yaşanan trafik sorunu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye de konunun uzmanı olan bilirkişiler uzun zamandan beri çalışmalar yapıyorlar. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Malatya kamuoyuna bir sunum yaptık. Malatya trafiğini daha da rahatlatmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Planlama çalışmaları biraz daha zaman alacak. Planlama çalışmaları ve raporlar neyi gerektiriyor, nereler tek yön, nereler çift yön, nerelerde parkmetre uygulaması yapılabilir bunlar yapılan bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkacak. İnönü Caddemiz başta olmak üzere birkaç caddemizde daha yapılan park yasağı uygulaması az da olsa trafiği rahatlatmıştır. Biz planlama ve projelendirme çalışmaları yaparken esnafımızın da durumunu göz önünde bulunduracağız dedi.”