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Malatya Haber -

“Cadde Güzel Bir Hal Aldı”

“Cadde Güzel Bir Hal Aldı”
  • 29.09.2017
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Tevfik Temelli Caddesinde sürdürülen değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor.

Kent içi trafiğinin önemli derecede yükünü çeken Tevfik Temelli Caddesini Malatya’ya yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, cadde boyunca devam eden bisiklet yollarının asfaltını yapılıyor.

2 Kilometre uzunluğundaki caddede altyapı baştan aşağı yenilenirken, 12 metre genişliğinde yol, 3 metre genişliğinde kaldırım, 1.20 cm genişliğinde bisiklet yolları, 2 metre genişliğinde de cep otoparklar yapıldı. 30 metre arayla estetik aydınlatma direklerinin monte edildiği yolda yaklaşık 400 adet akça, lale ve ıhlamur gibi yetişkin ağaç türleri dikildi.

Tevfik Temelli Caddesinde yapacağı çalışmayı cadde esnafı ve bölge halkına anketle soran Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerinde birkaç düzeltme dışında bütün proje çalışmalarını tamamladı.

Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı caddenin eskisinden daha nezih ve ferah bir görünüme kavuştuğunu söylediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden vatandaşlar, “Caddenin önceki halini hemen hemen her Malatyalı bilir. Burası Malatya’nın en işlek caddelerinden biriydi. Dar olması, bazı ağaçların yol ortasında kalması ve düzensiz otopark sorunları vardı. Yapılan düzenlemelerle birlikte bu sorunlar ortadan kalktı. Çocuklar cadde de kendilerine ait bir yerin olduğunun kendilerine keyif verdiğini söylüyorlar. Bisiklet sürmek için yer bulma arayışına girmiyorlar artık. Cadde güzel bir hal aldı. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

Bülten

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Yorumlar
  1. Ali dedi ki:
    29 Eylül 2017, 16:26

    KİME GÖRE ? Güzel bir hal aldı!
    Garip olan bu bültenlerin altına vatandaşların başkanlara teşekkür ettiği yazıyor. Lütfen bu vatandaşlar kim isimlerini de yazında Malatya tanısın

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  2. Ali dedi ki:
    29 Eylül 2017, 16:16

    Olan onlarca yillik cinarlara oldu ..yaptiklari is agac kesmek

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  3. furkan dedi ki:
    29 Eylül 2017, 16:02

    Aynen. Güzelim ağaçları kesip yerine 1 metrelik fidan dikerek caddeyi mükkkeemmel bir hale getirdiniz. Tebrikler ….

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