Cahit Kurdal Vefat Etti

Malatyaspor eski yöneticilerinden Cahit Kurdal İstanbul’da vefat etti.

Bir süredir rahatsız olan ve İstanbul Büyükçekmece’deki evinde Perşembe akşam saatlerinde vefat eden Cahit Kurdal’ın cenazesinin, 30 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

73 yaşında vefat eden Kurdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

CAHİT KURDAL VE MALATYASPOR..

İstanbul’da hayatını kaybeden Cahit Kurdal, 1980-81 sezonunda işbaşına gelen ve 1. Lige (bugünkü Süper Lig) yükselen merhum Nurettin Soykan başkanlığındaki Malatyaspor yönetimlerinde asbaşkanlık görevinde bulunmuştu.

Kurulduğu 1966 yılından 1980lere kadar 2. Ligin sıradan bir takımı olan Malatyaspor, 1980-81 yılında amatör kümeye (o dönem 3. Lig kaldırıldığı için) düşmüştü. Dönemin idaresi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle “af çıkarıp düşmeyi kaldırınca” Malatyaspor tekrar 2. Lige alınmıştı. Ancak bu kez ortada kulübü çekip çevirecek bir yönetim yoktu.

Bunun üzerine, dönemin Malatya Valisi Aydın Özakın, İl Jandarma Komutanı Yarbay Temel Cingöz ve şehrin diğer ileri gelenlerinin çabalarıyla Nurettin Soykan’a kulüp başkanlığı teklif edildi. Soykan, futboldan anlamadığı gerekçesiyle başkanlığı kabul etmedi ama Vali Özakın’ın “sen parayı ver, bir anlayan bulunur” demesi üzerine efsane başkan, yakın dostu Cahit Kurdal’ı da alarak yönetimi devralmıştı.

Soykan, Kurdal’a “Cahit, sen spordan anlar mısın?” diye sorunca “sporla tek ilgisinin lise yıllarında voleybol oynamak olduğunu” söyleyecektir.

Soykan göreve geldiğinde transferin bitmesine 3 gün vardır. Merhum terzi Halis Sarıcı, eski hakemlerden merhum Lütfü Kuşdemir ve Muzaffer Birer’den oluşan transfer komitesi bir Salı akşamı otobüse biner ve Cuma’ya kadar transferleri tamamlayıp şehre döner.

Malatyaspor, o sezon başarılı olamasa bile ilerleyen sezonlarda 2. Ligde ağırlığını hissettirmeye başlayacaktır. 1982-83 sezonu Orduspor ve İskenderunspor’un ardından ligi 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip (aslında Malatyaspor 82’ye kadar maçlara sarı-siyah formayla çıkmaktadır ama Yılmaz Tokatlı’nın federasyon başkanlığı döneminde, her kulübün tüzükte yazılı renklerle maça çıkması, şartı getirilince Malatyaspor da tüzükte yazılı olan sarı-kırmızılı formasına döner) 1983-84 sezonu çok büyük başarı gösterip yenilmeden 1. Lige çıkar.

Kümede kalmanın başarıldığı 1984-85 sezonunda da Soykan ekibi işbaşındadır; daha sonra Turan Çevik yönetimi işbaşına gelir.

Cahit Kurdal, “Malatyaspor’un Malatyaspor olduğu” bu yıllarda ikinci adam rolündedir. Başlarda yabancısı olduğu futbolu öğrenmek için yoğun çaba harcadığı bilinmektedir. Ayrıca Malatyaspor’un Federasyon ve hakemler nezdinde ilişkilerinin olumlu olmasında başrol oynayanlar arasındadır.

Nurettin Soykan ve Cahit Kurdal ekibi 1990-91 sezonu ikinci kez işbaşına gelir. Bir önceki sezon küme düşen Malatyaspor’da sezon başı kongre olmuş, Soykan mevcut başkan Metin Kaya Çağlayan’a rakip olmuş ama kongreyi kaybetmişti. Devre arası Çağlayan istifa edince bu kez Soykan işbaşına gelmişti.

Cahit Kurdal bu dönemde de Soykan’ın yardımcısıydı. Ancak işler bu kez iyi gitmemiş, Soykan yönetimi başarılı olamamış, göreve geldikten yaklaşık 1 yıl sonra istifa etmişti.

ARŞİV FOTOĞRAF: 2005’de çekilen fotoğrafta malatyahaber.com yazarı Bülent Korkmaz ve merhum Cahit Kurdal görülüyor.

DERLEME: Bülent KORKMAZ