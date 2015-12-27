” ‘Çakal Emlakçı’ya Dikkat!”

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Vatandaşlarımızın yeri olmayan, vergi kaydı olmayan, meslek odasına kaydı olmayan emlakçılara itibar etmemelerini istiyoruz” dedi.

Vergisiz olarak çalışan emlakçılar bulunduğunu yaptığı yazılı açıklamada bildiren Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Son günlerde çakal emlakçılar piyasada gezmektedir. Kim bunlar derseniz, yeri yurdu olmayan hiç bir kaydı olmayan, devletine vergi vermeyen, kanunlardan hep kaçan, alışa gelmiş halde, kanundışı çalışarak bu meslekte haksızlıklar yaparak, insanları aldatarak, trilyonlarca servet yapmış, bu çakal emlakçlar, maalesef bugüne kadar gelmiştir. Bu alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu gibi çakal emlakçıların kayıt altına alınması için, Vergi Dairesi Başkanımıza ve diğer devlet kurumlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Devlet kurumlarında çalışıp da emlakçılık yapan bazı insanlar devlet kurumlarının güvencesini de arkasına alarak, vergi ödemeden haksız kazançlar sağlamaktadır. Bizden istenilecek her türlü bilgi ve belgeleri vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın bu gibi yeri yurdu olmayan, vergi kaydı olmayan, meslek odasına kaydı olmayan emlakçılara itibar etmemeleri, meslek odasına kaydı olan, sertifikası olan, emlakçılık mesleğini benimsemiş emlakçılara itibar etmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Maalesef bu çakal emlakçıları biz aramızda atamadığımızdan dolayı hep böyle göründü. Ama 2010 yılı bu konuda miladi yıl olacaktır. Ancak, bize yetkililer yardımcı olmak durumdadırlar. Bu değerli kurumlarımızın amir ve müdürlerimizin yardımına ihtiyacımız var. Mesleğimizin ismi altında haksız kazanç elde edenlerin isim listesini her zaman isteyen kurumlara vereceğimi huzurunuzda beyan ediyorum. Bugünden itibaren, sabit bir bürosu olup ancak kaydı bulunmayan emlakçıların isim listesini sayın vergi dairesi başkanlığı makamına gönderiyorum. Vergi dairesi gereken incelemeyi yapıp vergi kayıtlarından sonrada sayın belediye başkanımıza bildireceğim. Çünkü iş yeri çalıştırma ruhsatlarını almak durumdalar. Mesleğimizi icra eden arkadaşlarımızın bundan sonra öyle başıboş çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz” diyen Özgül, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Gayrimenkul alacak vatandaşlarımızın, dürüst emlakçıları tercih etmelerini, vergi kaydı olan meslek odasının verdiği sertifikası olan, meslek odasına kayıtlı olan emlakçıların tercih edilmelerini rica ediyorum. Devlet kurumlarında çalışıp da emlakçılık yapanları da çalıştıkları kurumlara bildireceğimizi kamuoyuna duyururuz.”