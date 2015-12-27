Çakır 1 Yıllık İcraatı Anlattı

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlediği basın toplantısında, 1 yıllık icraat hakkında bilgi verdi.

“VAADLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN..”

Çakır’ın, bazı başkan yardımcılarının da katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Belediye basın bülteni şöyle:

“Malatya Belediyesi yeni yönetimi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşerilerimize seçim öncesi verdiğimiz vaatleri yerine getirebilmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bir şehrin geleceğine yönelik yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmeden önce, yapılacak hizmeti her yönüyle ele almak ve katılımcı bir anlayışla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının da öneri ve düşüncelerini dikkate alarak doğru yatırımı tercih etmek büyük önem taşımaktadır.

Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Doğru olanı, en iyiyi ortaya koyabilmek için acele etmedik, günü kurtaracak yatırım ve hizmetlere yönelmedik. Malatyanın geleceğine yönelik yatırımlarımızı belli bir program doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli projeler olarak belirledik ve bu doğrultuda çalışmalara başladık. İdari ve mali açıdan dengelerin düzeltilmesi amacıyla ilk iş olarak Belediyemizin idari ve mali yapısı masaya yatırılarak gerekli düzenlemeler yapılmış, 2011 yılında uygulanacak olan norm kadro uygulamaları büyük oranda tamamlanmıştır.

Bugüne kadar geçen zaman içerisinde fiziki anlamda, göze hitap eden yatırımlar yerine aciliyet arzeden ve gelecekte yapılacak yatırımlar sırasında sorun oluşturabilecek alt yapı yatırımlarına ağırlık verdik. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj kanalları, yol açma-genişletme-asfaltlama, kaldırım düzenleme gibi teknik altyapı hizmetlerinin yapımı noktasında yoğun bir yıl geçirdik. Ayrıca, daha önce müteahhitler kanalıyla yapılan birçok iş Belediyemiz öz kaynaklarıyla yapılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.

Belediyemiz tarafından son 1 yılda; 8000 metre kanalizasyon şebeke hattı, 18.929 metre de içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir. Belediyemiz tarafından, içmesuyu kaynağımızdan elde edilen suyun israfını önlemek, kaçak ve kayıpları en aza indirebilmek amacıyla ilçe ve beldelere gitmekte olan ana hatlara debimetreler takılmıştır. Şu ana kadar 8 ilçe ve beldeye gitmekte olan hatlara debimetreler takılmış durumdadır.

Karayolları ve Belediyemiz işbirliği ile çevre yolunda yapılacak olan araç alt geçidi nedeniyle, bu bölgedeki alt yapıların deplasesi işinin tamamı belediyemiz imkan ve personeli tarafından yapıldı.

Daha önce 120 gün süreli ve 1 milyon 750 bin lira bedelle ihaleye çıkarılan iş, 27 gün gibi çok kısa bir sürede 281 bin liraya tamamlandı.

Belediyemiz tarafından üzerinde ısrarla durulan konulardan biri olan yağmur drenaj kanalları ile ilgili olarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok ciddi manada proje çalışmaları yapılmış olup, bu projelerin ilk ayağı olan ve şehir merkezindeki drenaj hatlarını içine alacak Cirikpınar Bölgesi Drenaj hattı çalışmaları kapsamında da Q 1600lük hattın 596 metresi son bir yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Bu bölgede sürdürülen çalışmaların yanı sıra şehrimizin aciliyet arzeden bazı bölgelerinde de yaklaşık 27 kmlik hattın yapımı ile ilgili olarak da proje çalışmaları tamamlanmış, bunların önemli bir bölümü de ihale ilanına çıkartılmıştır.

Bu kapsamda geçtiğimiz bir yıl içerisinde Cirikpınar, Karakavak, Kiltepe, Yeşiltepe, Çöşnük, Tandoğan, Melekbaba, Tecde, Şeyhbayram, Aşağıbağlar, Bulgurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde yaklaşık 12 km uzunluğunda yeni yol açma ve genişletme çalışması yapılmıştır.

Asfaltlama işi belediyelerin en çok kaynak aktardıkları çalışmaların başında gelmektedir. İsrafı önlemek, yollarımıza daha uzun ömürlü ve kaliteli asfalt serimi yapabilmek amacıyla, ilk etapta Belediyemiz yatırımcı müdürlükleri ile ardından da ilimizdeki diğer yatırımcı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları düzenleyerek çalışma yapılacak yerleri önceden belirlemeye başladık. Böylece asfalt serimi için bir cadde veya sokağa girmeden önce, o bölgede bütün alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra asfalt serimine başlıyoruz. Sokak ve cadde genişliği müsait olan yollarımızda ise ilk defa önce freze makinesi ile zemin tesviyesi verilip, ondan sonra da finişer ile beton asfalt döküyoruz. Belediyemiz tarafından geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde şehrimizin muhtelif yolları ile yeni açılan yollarda 875.444 m2 komple kaplama, 433.638 m2 de yama olmak üzere toplam 1.309.083 m2 asfaltlama çalışması gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz tarafından ayrıca, geçtiğimiz yıl içerisinde 45 dolayında okulumuzun bahçesi asfaltlanırken 40 dolayında okulumuzun bahçesine de satranç sahası yapılmıştır.

Şehrimizin en büyük sorunlarından birisi olan trafik sorununun çözümü noktasında bir dizi uygulamalarla önemli ölçüde rahatlama sağlanmış olmakla birlikte, köklü çözüm noktasında uzman ekipler getirilerek Kent içi Ulaşım ve Trafik Planı hazırlanarak, sorunun kaynağı ve çözüm yolları tespit edilerek, çalışmalara başlanmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde Belediyemizin hemen karşısında bulunan Eğitim ve Sanat Merkezini yeniden düzenleyerek özellikle ekonomik durumu iyi olmayan, sosyal risk kapsamında bulunan çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik SBS, Bilgisayar kursları, mesleki eğitim kurslarının verilmesini sağlıyoruz.

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla Belediyemizin Kent Bilgi Sistemine geçirilmesi hususunda uzun süreden beri önemli çalışmalar yapılmış, Süper Hizmet Masaları hizmete geçirilmiş, bu sistemin bir parçası olan, sistem ihalesi yapılmış, Yönetim Bilgi Sistemi ile Coğrafi Bilgi Sistemi servisleri kurularak çalışmalara başlanmıştır.

Yatırım ve hizmetlerimizi daha kısa sürede gerçekleştirebilmek amacıyla şu ana kadar 2 milyon liranın üzerinde bir harcamayla araç parkımızı yenileyerek güçlendirdik. Benzer şekilde, hemşerilerimizin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden daha güvenli ve konforlu yararlanmaları amacıyla 12 adet yeni otobüs alarak filomuzu yeniledik, yenilemeye devam edeceğiz.

PTT caddesinde yeni düzenlemeler yaparak bu alanı şehrimizin güzide mekanlarından biri haline getiriyoruz. Mevcut kapalı çarşı üstünü yeniden ele alarak esnaflarımızın sorunlarını tamamen çözecek yeni bir düzenleme yaptık.

Her geçen gün önemi artan çevre ve temizlik konusunda kampanyalar ve yeni uygulamalar başlattık. Daha hızlı bir temizlik için araç-gereç parkını yeniledik, 1700 adet yeni çöp konteyneri alarak ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımını yaptık. Ayrıca şehrin içerisinde kalan çöp alanının şehir dışına taşınması için Çevre ve Orman Bakanlığından Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması amacıyla 528 dönüm arazinin Belediyemize devrini sağladık. Bu alan ile ilgili projeler üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Şu anda Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü gözetiminde çöpler; 24 mahalle, cadde ve alanda günde iki defa, 12 mahalle ve cadde de hergün, 15 mahallede iki günde bir, 54 mahallede ise üç günde bir toplanmaktadır. Ayrıca 82 bölge de sabit mıntıka görevlileri tarafından hergün süpürülmektedir.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Belediyemiz tarafından şehrimizin muhtelif yerlerine 12.430 adet yapraklı ve ibreli fidan dikimi, 15.000 adet gül fidanı dikimi, 165.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilmiş, 19.926 m2 alanda da çimlendirme çalışması yapılmıştır.

Öte yandan yeşil alanların sulanması için 14 bölgede otomatik sulama sistemine geçilmiş olup, 4 ayrı bölgede de çalışmalar sürdürülmektedir.

Kültür, sanat ve sportif alanlarda da önemli adımlar atan yönetimimiz; Belediyespor ile önemli başarılar elde etmiş, ayrıca düzenlenen panel, konferans ve anma programlarının yanı sıra ulusal bazda yarışmalar düzenlenerek, Malatyanın tarihsel ve kültürel hayatına katkı sağlanılması amaçlanmıştır.

Sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalara imza atan yönetimimiz tarafından, 1 yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon liralık sağlık ve sosyal yardım yapılmıştır

Belediyemiz Sağlık Poliklinikleri tarafından da 1 yılda 3903 vatandaş muayene edilmiş, 1018 hasta müşahade altına alınarak tedavileri yapılmış, 6183 hastanın diş muayenesi ve çekimi yapılmıştır. Belediyemiz sağlık polikliniklerinden faydalanan sözkonusu hastalara ayrıca 981 bin 763 lira tutarında ilaç da ücretsiz olarak verilmiştir.

El emeği Göz Nuru Çarşısında başta mikro kredi kullanarak üretim yapan bayanlar olmak üzere, evlerinde üretim yapan bayanlar da kendi ürünlerini getirip satabilmektedirler. Bu çarşı ihtiyaca göre gerektiğinde hanımlara yönelik bir semt pazarına da dönüştürülebilir.

Şehrimizin modern bir şekilde gelişmesi ve kentleşme bütünlüğünün sağlanması amacıyla hayati derecede önemli gördüğümüz Proje Geliştirme Merkezi kurularak, Malatya için önemli projeler üzerinde çalışmalara başlamıştır.

1 yıl içerisinde Malatyanın geleceğine yön verecek olan yatırım ve hizmet projelerinin hazırlanması noktasında önemli adımlar atılmış, hazırlanan projelerin birçoğu ihale edilirken, birçoğunun da hazırlıkları devam etmektedir.

Tabi bütün bu işler ve yapılacak olan işlerimiz bir ekip işi. Ben burada huzurlarınızda mıntıka temizliği yapan arkadaşımdan başkan yardımcılarımıza kadar bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir kadirşinaslık olarak görüyorum.

PROJE SUNUMU

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yaptığı konuşmanın ardından, kısa bir süre önce kurulan Malatya Belediyesi Proje Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan projelerle ilgili olarak sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Başkan Çakır, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.”