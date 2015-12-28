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Malatya Haber -

Çakır, BİK’i Ziyaret Etti

Çakır, BİK’i Ziyaret Etti
  • 28.12.2015
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 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. 

BİK Malatya Şubesi’ne nezaket ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ile istişarelerde bulundu. 

Yazılı basına resmi ilan aracılık hizmeti yapan Basın İlan Kurumu’nun önemli görevler ifa ettiğini belirten Başkan Çakır, yaptıkları hizmetlerin kamu oyuna duyurulmasında yardımcı olan medya organlarına teşekkür ettiğini söyledi. 

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, Basın İlan Kurumu’nun yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımında geçerli olan kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve internet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar gibi konularda bilgi verdi.

Nihat Abacı, “Örnek verecek olursak, basın mensuplarının maddi ihraçlarının karşılanması için faizsiz kredi veren Basın İlan Kurumu, böylece basın çalışanlarına da maddi destekte de bulunuyor” dedi.

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