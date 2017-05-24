Çakır; “Günlük 3 Bin Ton Asfalt Üretiliyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yusuf Özal Caddesi’nde yenileme çalışmaları yapılıyor. 35 metre genişliğindeki yolun doğu istikametinde kalan Çöşnük kavşağı da çalışmalar kapsamında yeniden düzenleniyor. Altyapısı geçtiğimiz yıl baştan aşağı yenilenen caddede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli yol, kaldırım, cep otoparklar, 2 metre genişliğinde bisiklet yolları yaptı. Ağaçlandırma ve dekoratif aydınlatmaların da yapıldığı caddede son olarak ikinci kat asfalt serimi yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Caddemizdeki bütün altyapılar yenilendi. Caddemizin Mehmet Buyruk Caddesi ile birleşen kavşağını yeniden düzenledik. Sadece burada değil birçok yerde çalışıyoruz. Günlük 3 bin ton asfalt üretiyor ve seriyoruz. Bunun yanı sıra 2 seyyar asfalt plentimiz de çalışıyor. Prestij cadde projelerimizden biri olan İnderesi Caddemiz de yine bu caddemizle birleşiyor. Bölgenin ulaşımını rahatlatacak bu çalışmaların tamamını bu yıl içerisinde bitireceğiz” dedi.

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