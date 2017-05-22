Çakır, “Trafik Daha Düzenli Olacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, İpekçi Caddesi’nde yapılan çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı öğrenildi. tamamladı. MASKİ başta olmak üzere birçok kurumun altyapı çalışmalarını tamamladığı 1.5 kilometre uzunluğundaki cadde, sıcak asfalt ile kaplanarak ulaşıma açıldı. İpekçi Caddesine bağlanan ara sokakları da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında caddede kaldırım, cep otopark, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İ“ Caddemiz Turan Emeksiz Caddesini, Zapçıoğlu Caddesine bağlayan önemli bir arter. Doğu batı istikametinde tek yön olan caddemiz birkaç rötuş dışında her şeyi yapıldı. Araç ve yaya trafiği burada daha düzenli olacak. Yaşam kalitesini artırmak adına birçok noktada prestij cadde projelerimiz devam ediyor. Bu projelerimizden biri olan İpekçi Caddemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bülten