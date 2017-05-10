Çakır; “Yatırım Devrimi Yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, gerek MASKİ, gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak devrim niteliğinde yatırımlar yaptıklarını söyledi. Malatya’nın merkez ve ilçelerinde içme suyu ve kanalizasyon anlamında bütüncül ve uzun vadeli alt yapı yatırımlarını birer birer hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Çakır, TOKİ ve civarındaki yeni yerleşim alanlarında taşkınları önlemek amacıyla Devlet Su İşleri ile yeni bir çalışma başlattıklarını da açıkladı. Çakır, “Artık sokaklarımızı eskisi gibi su basmıyor. Son üç yıldır böyle bir duruma şahit olmadı. Alt yapıda önemli çalışmalar yaptık” dedi.

Dün yapılan Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı birinci oturumunun ardından MASKİ Genel Kurulu toplanarak gündemdeki konuları karara bağladı.

2016 yılı faaliyet raporu kabul edildi

MASKİ Genel Kurulu’nda öncelikle Meclis Başkan vekilleri, divan üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçimler yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimlerde Hasan Göğüs 1. Başkan Vekili, Şahin Özer 2. Başkan Vekili olurken, Hilal Acı ile Mehmet Reşat Güzel divan üyeliklerine seçildi. MASKİ’nin Plan Bütçe Komisyonu ise yasa gereği Büyükşehir Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden oluştu. Seçimlerin ardından MASKİ’nin 2016 yılı faaliyet raporu oylanarak kabul edildi.

CHP’den MASKİ’ye hem övgü hem eleştiri

MASKİ’nin z2016 faaliyet raporunun görülmesi üzerine CHP Grubu adına konuşan Hurşit Kuşçu MASKİ’nin hayata geçirdiği SCADA, Radyo Frekanslı (RF) Sayaç Okuma Sistemi, Su Analiz Laboratuvarının kurulması gibi önemli hizmetleri hayata geçirmesinin hem MASKİ hem Malatya adına önemli bir kazanç olduğunu söyledi. İçmesuyundaki kayıp kaçak oranının hala Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Kuşçu, “Bu durumun iyi analiz edilerek kayıp kaçağın en aza indirgenmesi gerekiyor” dedi.

MASKİ ve AYKOME’nin ortak yatırım programı kapsamında yapılan çalışmaların zamanında bitirilememesi nedeniyle bazı cadde ve sokakların köstebek yuvası gibi bekletildiğini belirten Kuşçu, kamuoyunda bu konuda oluşan hassasiyetin dikkate alınarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

‘Son 3 yıldır caddelerimizi su basmıyor”

Eleştiri ve öneriler üzerine açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hem MASKİ hem de büyükşehir olarak yatırım devrimi yaptıklarını söyledi. Yakın tarihe kadar en ufak bir yağışta şehrin ana caddelerini su bastığını, özellikle evlerin birinci katlarında kanalizasyon taşması nedeniyle ciddi manada zarar-ziyan bedeli ödendiğini belirten Başkan Çakır, “Sokaklarımızı artık su basmıyor. Ben son üç yıldır böyle bir şeye şahit olmadım. Çünkü özellikle yağmur suyu ve yağışı drene etmek için alt yapıda önemli çalışmalar yaptık. Malatya’nın genelinde içme suyu ve kanalizasyon için birçok yatırımı hayata geçirdik birçoğunu da planladık ve yapmaya başlıyoruz. Eskiden bir yağmur yağsa evlerin birinci katlarında kanalizasyon patlardı. En az 250-300 ev için ihbar alırdık ve belediyeden kaynaklı zarar-ziyan tespiti yapardık. Son yıllarda böyle bir durum yaşanmıyor. Eskiden yapılan alt yapı sağlıklı bir şekilde yapılmadığı için elimizde bunları ölçebilecek, durumumuzu tespit edebilecek sayısal bir veri yoktu. Ama şimdi artık özellikle alt yapıda köklü yatırımlar yapıyoruz” dedi.

“DSİ ile çalışma başlattık”

TOKİ bölgesi ve civarındaki yeni yerleşim bölgelerinde taşkın önlemek için DSİ ile birlikte bir çalışma başlattıklarını da söyleyen Başkan Çakır “TOKİ ve o civardaki yeni gelişen yerleşim bölgelerde ana hatları Orduzu ve Hanımınçiftliği bölgesindeki kanala bağlamak için çalışma yapılıyor. Yerleşim birimlerini içerisine alan bölgeleri ayrı bir yere taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

Güler Hazar / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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