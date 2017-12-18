Çakır’a Bankayla Yer Takası Yetkisi

Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında Aralık ayı çalışmalarına devam etti. Toplantıya, Belediye Meydanı’ndaki Ziraat Bankası’nın yeri ile Eski Tekel’in bitişiğindeki arsanın takası, Büyükşehir Belediye Binasının arkasındaki 8 dönümlük alana Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Kültürel Tesis alanı fonksiyonu verilmesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9 milyon 500 bin TL’nin İnsan Kaynaklarına aktarılması, İkizce yazısındaki 13 bin metre karelik mera alanının mezarlık yapılmak üzere hazineye devredilmesi, Karakavak Mahallesi’nde 14 adet parsele özel okul fonksiyonu verilmesi gibi konular damga vurdu.

Gündem toplantısı öncesinde karar özeti okunup oylandıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Çakır’a takas yetkisi

Gündem maddeleri arasında yer alan Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1945 ada 7 No’lu parsel ile (Eski Tekel binası yeri- Doğa AVM’nin yan tarafı) Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş’ye ait, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 125 ada, 165 No’lu parselin (Eski Belediye Meydanındaki Ziraat Bankası) takası için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesi kabul edildi.

Fuar alanına kültürel tesis fonksiyonu

Malatya’nın miting ve fuar alanı olarak kullandığı Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki 8 dönümlük alanın imar planı değiştirilerek, Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Kültürel Tesis fonksiyonu verildi.

CHP: Fuar ve miting alanımız daralıyor

Madde üzerinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, belediye arkasında çeşitli etkinliklerin yanı sıra fuar ve miting alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak “Arkeoloji Müzesi burayı daraltacak. Fuar ve mitingler nerede yapılacak?” diye sordu.

Çınar: Fuar alanı başka bir yerde düşünülür

Kuşçu’yu yanıtlayan İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Çınar, belediyenin bir başka yeri fuar alanı olarak planlayabileceğini söyledi. Çınar, “Belediye arkasındaki 8 dönümlük alan Kültür Bakanlığı ile birlikte müze olarak planlandı. İdaremiz, fuar alanı olarak daha kompleks yapıların olacağı farklı bir yer düşünebilir” dedi.

Meraya mezarlık alanı

Toplantıda, mevcutta mera alanı olan İkizce Mahallesi 231 ada, 1 No’lu parselin 13.000 m2’lik kısmının mera vasfından çıkarılarak, hazine adına tescil edilmesi ve sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin madde de kabul edildi.

Fen İşleri’nin 9.5 milyonu İnsan Kaynaklarına devredildi

Gündem maddeleri arasında yer alan ve özellikle alt yapı yatırımlarına ilişkin kararların alındığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9.5 milyon TL’nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na aktarılması ile Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4781 adadaki toplam 14 parsele özel okul fonksiyonu verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Hizmet Alanına Akaryakıt İstasyonu fonksiyonu

Büyükşehir Meclisi’nde bir diğer önemli karar da Belediye Hizmet alanı olan Yaka Mahallesi 6072 ada 1 No’lu parselin bir kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı fonksiyonu verilmesi oldu.

Gündemdeki bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, Belediye Meclisi, Aralık Ayının 3. Oturumunu bugün saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com