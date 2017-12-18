Çakır’a Bankayla Yer Takası Yetkisi
Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında Aralık ayı çalışmalarına devam etti. Toplantıya, Belediye Meydanı’ndaki Ziraat Bankası’nın yeri ile Eski Tekel’in bitişiğindeki arsanın takası, Büyükşehir Belediye Binasının arkasındaki 8 dönümlük alana Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Kültürel Tesis alanı fonksiyonu verilmesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9 milyon 500 bin TL’nin İnsan Kaynaklarına aktarılması, İkizce yazısındaki 13 bin metre karelik mera alanının mezarlık yapılmak üzere hazineye devredilmesi, Karakavak Mahallesi’nde 14 adet parsele özel okul fonksiyonu verilmesi gibi konular damga vurdu.
Gündem toplantısı öncesinde karar özeti okunup oylandıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Çakır’a takas yetkisi
Gündem maddeleri arasında yer alan Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1945 ada 7 No’lu parsel ile (Eski Tekel binası yeri- Doğa AVM’nin yan tarafı) Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş’ye ait, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 125 ada, 165 No’lu parselin (Eski Belediye Meydanındaki Ziraat Bankası) takası için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesi kabul edildi.
Fuar alanına kültürel tesis fonksiyonu
Malatya’nın miting ve fuar alanı olarak kullandığı Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki 8 dönümlük alanın imar planı değiştirilerek, Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Kültürel Tesis fonksiyonu verildi.
CHP: Fuar ve miting alanımız daralıyor
Madde üzerinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, belediye arkasında çeşitli etkinliklerin yanı sıra fuar ve miting alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak “Arkeoloji Müzesi burayı daraltacak. Fuar ve mitingler nerede yapılacak?” diye sordu.
Çınar: Fuar alanı başka bir yerde düşünülür
Kuşçu’yu yanıtlayan İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Çınar, belediyenin bir başka yeri fuar alanı olarak planlayabileceğini söyledi. Çınar, “Belediye arkasındaki 8 dönümlük alan Kültür Bakanlığı ile birlikte müze olarak planlandı. İdaremiz, fuar alanı olarak daha kompleks yapıların olacağı farklı bir yer düşünebilir” dedi.
Meraya mezarlık alanı
Toplantıda, mevcutta mera alanı olan İkizce Mahallesi 231 ada, 1 No’lu parselin 13.000 m2’lik kısmının mera vasfından çıkarılarak, hazine adına tescil edilmesi ve sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin madde de kabul edildi.
Fen İşleri’nin 9.5 milyonu İnsan Kaynaklarına devredildi
Gündem maddeleri arasında yer alan ve özellikle alt yapı yatırımlarına ilişkin kararların alındığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9.5 milyon TL’nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na aktarılması ile Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4781 adadaki toplam 14 parsele özel okul fonksiyonu verilmesi kararlaştırıldı.
Belediye Hizmet Alanına Akaryakıt İstasyonu fonksiyonu
Büyükşehir Meclisi’nde bir diğer önemli karar da Belediye Hizmet alanı olan Yaka Mahallesi 6072 ada 1 No’lu parselin bir kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı fonksiyonu verilmesi oldu.
Gündemdeki bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, Belediye Meclisi, Aralık Ayının 3. Oturumunu bugün saat 14.00’te gerçekleştirecek.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Düşünülür. Yani plan yook . Neyse düşünün efendiler
Kalici bir fuar merkezine de ihtiyac var malatyada….. erzurumda belediye sehrin hemen disinda kalici bir fuar merkezi yapti…Malatyamiza da gerekli….Buyuksehir belediyemizin dikkatine…
MALATYAYA KALICI BİR FUAR ALANI VE EN AZ 2000 KİŞİLİK BİR KONGRE MERKEZİ LAZIM. İSTANBULDA Kİ CNR YADA TÜYAP FUAR ALANI GİBİ BİR ALAN YAPILMALI. KÜLTÜREL ETKİNLİK FUARLAR VE BÜYÜK KONGRELER İÇİN KONGRE MERKEZİ LAZIM.GEÇ KALINMIŞ BİR YATIRIM ..
Ahmet Çakır Başkanıma Şehrimizin Kültürüne Sanatına sahip çıktığı için teşekkür ederim. Şehrimizin geleceği emin ellerde. Burada yapılan yorumlar iyi niyetli değil başkanım siz İnsanımız için çalışmaya devam edin.
Şenol sen ne içtin kardeş, Burada yazılı yorumları iyi niyetli görmemek kesin okuduğunu anlamama öngörüsü ile at gözlüğü ile bakma ruh halidir.
Ziraat bankasının yeride eski belediye binası gibi yıkılıp meydan mı olacak yoksa esenlik üzerinden ticaret mi yapacaksınız yada bedavaya peşkeş mi çekeceksiniz biz halk olarak uyursak gider ayak çakır da gökçek gibi bitirecek Malatya’yı
Akşam sabah trafiğin halini gören varmı başkan yollarda her gün isyan var. Elazığ, maraş, adıyaman diyarbakır çevre yollarını tamamladı kalıcı yatırımlar yapın. Yonca kavsaklar kavşaklarda ışıkları kaldırın k avsaklara çiçek dikerek milleti k andirmayin geleceği görün, sorun giderin ,,,,,,,,,
Bu kadar öngörüsüz bir meclis Malatya tarihinde ilk defa geldi.
Lafta şikayet çok icraat gelince sıfır şehri açmak yerine tıkış tıkış bina yapıyorlar Müze ve Kütüphane için yer bulamayan Belediye başkanı bu şehri yönetmesin Şeker arazisini yandaşa pay et sonrada meydanlara müze kütüphane yap yazıklar olsun.
Kalıcı bir fuar alanı yapın.çadırla falan olmaz.tak sökle nereye kadar.G.Antep 10 yıl önce yapmıştı fuar merkezini.gidin görün bütün etkinliklerini orda yapıyolar.Acil yapılmalı.gereksizlerden vazgeçin gerekli olanı yapın.