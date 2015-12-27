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Malatya Haber -

Çakır’a FB Forması Verdiler

Çakır’a FB Forması Verdiler
  • 27.12.2015
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Malatya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hakkı Ergün, beraberindeki dernek yöneticileri Mehmet Diltemiz ve Kadir Gürbüz ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiler. 

Ziyarette konuşan Malatya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hakkı Ergün, “Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bundan sonrada Malatya’ya önemli hizmetler yapacağına inanıyoruz. Başkanımızın Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Başkanımıza bütün futbolcuların imzaladığı 2013-2014 futbol sezonu şampiyonluk formasının da uğur getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Sezonu şampiyonlukla kapatan Fenerbahçe’nin şampiyonluk formalarından birinin bende olmasından dolayı mutluyum. Futbolcuların imzaladığı bu forma için teşekkür ederim” dedi.

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