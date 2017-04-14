Büyükşehir Meclisi’nde Tartışılacak Kararlar!.

Bir derneğin 1 yıllık gideri belediyece karşılanacak.. İmar Planı’nda “rantiye”ye yönelik düzenlemeler..

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 14 Nisan Cuma günü yapılan II. birleşimle devam etti. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Takas için meclis yetki verdi

Büyükşehir Meclisi, geçtiğimiz hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Belediye ve Sağlık Müdürlüğü’nün arsa ihtiyaçlarının takas yolu ile karşılanması amacıyla Yeşiltepe’deki Asker Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki arsanın takasına ilişkin imzalanan protokol gereği arsaların devri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verdi. Bu arada, KADEM adlı derneğin 1 yıllık giderlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanmasının yanı sıra imarda “rant” yaratacak bazı kararlar alındı

Rantiye için imar değişikliği!

Büyükşehir Belediye Meclisi, kent merkezinin araç ve insan yoğunluğunu artıracak kararlar almayı da sürdürdü. Mevcut planda ayrık nizam olan yapılaşmaları bitişik nizama çevirerek nefes alacak boş alan bırakmayan meclis, parseller arasındaki ada ayrım çizgilerini de kaldırarak ek yapılaşmaların önünü açtı.

Kadın derneğinin 1 yıllık giderlerini Büyükşehir üstlendi

Ayrık nizamdan bitişik nizama, parseller arasında bulunan ada ayrım çizgilerinin kaldırılması, taşınmazları kiralanması, çeşmenin satılması, içme suyu amaçlı sondaj vurulması için Başkan Çakır’a yetki verilmesi, KADEM adlı kadın derneğinin 1 yıllık giderlerini karşılanması, kat artışları, nizam ve fonksiyon değişiklikleri gibi konuları damga vurduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyelerin oylarıyla aldığı kararlar şöyle:

-Kadın ve Dayanışma Derneğinin (KADEM) 1 yıllık giderlerinin Büyükşehir Belediyesince karşılanması,

Bu madde üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu; “Bir derneğin, faaliyetlerine kadın ve demokrasiyi yan yana koyması çok önemlidir. Hepimizde biliyoruz ki bu derneğin genel başkanlığının özel üyeleri var ve ekonomik durumu da çok iyidir. Kurulma amacı bellidir. Kamu yararına hizmet üreten bir dernek değildir.

2012 yılına kadar belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının beraber hizmet üretmesi konusunda net hükümlülük ve ortak hizmet ve proje üretebilir maddeleri vardı. Ancak yeni uygulamada bedelsiz olarak bir derneğe yer tahsisi yapılamaz” ifadeleriyle KADEM’in 1 yıllık giderlerinin karşılanmasına grup olarak ret oyu vereceklerini belirtti.

Madde AKP’lilerin oylarıyla kabul edilerek karara bağlandı.

-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Akçadağ Çatyol Mahallesinde bulunan taşınmaz (Fırın olarak) ve Konak Mahallesinde bulunan 2 taşınmazın açık ihale ile 5 yıllığına kiralanması

-Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılacak olan lehvalama işlemleri ve bu işlemlerden sonra toplanan verilerin ilgili kurumlara verilmesi protokolünün imzalanması,

-Mülkiyeti Belediyeye ait ve sondaj çalışmaları olumsuz çıkan Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesindeki 60 m2’lik çeşme alanını satılması

-Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Belediye ve Sağlık Müdürlüğü’nün arsa ihtiyaçlarının takas yolu ile karşılanması amacıyla Yeşiltepe’deki Asker Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki arsanın devri,

-Değişik yerlerde içme suyu amaçlı sondaj çalışmaları yapılması için 2 Milyon 530 bin lira ve Konak Mahallesine Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapılması için 6 Milyon 032 bin lira kredi kullanması için Başkan Çakır’a yetki verilmesi,

-Mevcut İmar planında Konut+ticaret olan İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parselin tamamen ticari alana dönüşmesi,

-Mevcut planda Eğitim Tesis alanı (Meslek Lisesi) olan Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parselin bir kısmına Kamu Hizmet Alanı Fonksiyonu verilmesi,

-Mevcut planda bitişik nizam 3 kat olan İsmetiye Mahallesi 188 ada 2 nolu parsel için istenen bodrum ve zeminin tamamının kullanılması,

-Askıya çıkarılan Darende Heyiketeği ve Sungur Mahalleleri ile Hanımın Çiftliği Mahallesi 846 nolu parsellere yapılan İmar Revizyonu Planına yapılan itirazların ret edilmesi,

-Güney Kuşak yolu güzergahı üzerinde olan ve ulaşım (Kavşak -sinyalizasyon gibi) düzenlemeler yapma amacıyla 20 hektarlık alan için hazırlanan Çöşnük Mahallesi 1.5000’lik revizyon imar planını kabulü,

-Samanköy Mahallesi 171 ada 54 nolu parselde bulunan eğitim tesislerinde öğrenim gören öğrenciler için tehlike arz eden enerji nakil hatlarının yer altına alınması,

-Mevcut planda ayrık nizam 2 kat olan Konak Mahallesi 4771 parsel ile

-Mevcut planda ayrık nizam 4 olan Uç Mahallesi 112 ada 45 nolu parselin bitişik nizama dönüşmesi,

-Mevcut planda ayrık nizam 4 kat olan Uç Mahallesi 4931 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan 3 bloktan birine zeminde otopark yapılması koşuluyla 1 kat fazla verilmesi,

Mevcut planda Belediye Hizmet Alanı olan Çarmuzu Mahallesi 760 ada 81 nolu parselin bir kısmının eğitim tesis alanı olarak ayrılması,

Akçadağ Gölpınar, Yazıhan Boztepe ve Doğanyol Yalınca Mahalleleri için yapılan “Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanlarını gösteren haritaların onanması ve

Pütürge Taşbaşı Mahallesinde bulunan 119 ada 54 ve 79 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi maddelerin oylanarak kabul edilmesi ve 3. Oturumun 18 Nisan Salı günü yapılması kararlaştırıldıktan sonra 2. Oturum sona erdi.

III. Birleşim Salı günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı’nın III. birleşimini 18 Nisan Salı günü saat 14.00’de yapacak.

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