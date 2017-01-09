Çakır’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir mesaj yayınladı.

Haberleşmenin bilgi çağının yaşandığı günümüzde büyük önem kazandığını belirten Başkan Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazetecilik, fedakârlık isteyen ve çalışma şartları ağır olan önemli bir meslektir. Gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi medya alanları, günümüzde önemli gelişmeler göstermiş ve ülkemizde saygın bir yer edinmiştir. Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve ‘toplumsal olaylara ayna tutmak’ olan medya demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, kulağımız ve sesimizdir. Kurtuluş Savaşı sırasında, ülkemizin düşmanlardan temizlenmesi ve Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli bir rol üstlenen basınımız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da yine başarılı bir sınav vermiştir. Hain darbe girişiminin kamuoyuna duyurulması ve darbeye karşı kamuoyu oluşturulmasında başrol oynayan basınımız, her türlü övgüyü hak etmektedir. Birlik ve beraberliğimizi ilgilendiren konularda basınımızın tek vücut bir şekilde hareket etmesi, milletin ve demokrasinin yanında yer alması takdire şayandır.

Bu vesileyle, basın meslek ilkeleri doğrultusunda; ilkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan, tüm basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” kutlar, aile yaşantılarında mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”

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