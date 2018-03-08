Çakır’dan Emniyet Müdürüne ‘Huzur’ Teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret ederek Yeni Emniyet Binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya’ya güzel bir hizmet binası kazandırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Ülke olarak terörle çok uzun yıllardır mücadele etmekteyiz. Son dönemlerde yurt içinde bilinçli ve kapsamlı bir şekilde terör yapılanmalarına karşı mücadele edilirken, terör destekçilerine yönelik olarak da yurtdışında büyük bir operasyon yürütülmektedir. Terörle mücadele eden emniyet güçlerimizin her daim yanında olduğumuzu, geride bıraktıkları ailelerinin yalnız olmadığını göstermek için ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

İlimiz gerçekten bir huzur şehri. Bu huzur ve güvenin oluşmasında emniyetimizin özverili ve başarılı çalışmaları var. Bu gayretli çalışmalarından dolayı başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün emniyet mensuplarını kutluyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla millet olarak kenetlenerek bir ve beraber olmak zorundayız. Türkiye terörle mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. Bizlere düşen de terörle mücadele eden kahramanlarımızın yanında olmak. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.” dedi.

Urhal: Malatya huzurlu bir kent

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, “Ülkemiz olağanüstü bir süreçten ve dönemden geçiyor. Bu dönem ve sürece millet ve devlet olarak bir bütün olarak aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Güvenlik kuvvetleri olarak Malatya ölçeğinde genel kamu düzeninin sağlanması suç ve suçluluğun önlenmesi noktasında gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Malatya’nın gerçekten huzurlu bir kent olduğunu her boyutu ile görmekteyiz.

Suç ve suçluluğun önlenmesi noktasında paydaş kurumların bize sağlamış olduğu destek ve yardımlar neticesinde Malatya’daki huzur ortamını el birliği ile başardığımızı görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Birçok alanda karşılıklı güvene dayalı işbirliği çerçevesinde bunu sağlıyoruz.

Bu binamızın hizmete girmesiyle dışarıda hizmet vermekte olan bütün birimlerimizi burada toplama imkanı bulduk. Malatya’yı güzel bir Emniyet Binasına kavuşturmuş olduk. El birliği ile bu noktaya geldik. Afrin’de mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin. Bizler de hazır bir şekilde bekliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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