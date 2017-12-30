Çakır’dan ‘Hoş Geldin Bebek’ Ziyaretleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi devam ediyor. Proje kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum Servisinde yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk’in de eşlik ettiği ziyaret sırasında yeni doğan bebekleri tek tek gezerek, annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Çakır, bebeklere çeyrek altın takarak, hediye paketi verdi.

Çakır: Sosyal belediyeciliğin gereği

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından beri ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini yürüttüklerini belirten Başkan Çakır bugüne kadar 3 bin 400 bebeğe hediye paketi dağıttıklarını söyledi. Başkan Çakır, “Küçük bir hediye de olsa bu proje sosyal ve kültürel belediyeciliğin bir gereği. Sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında, yeni doğan çocuktan yaşlı insanımıza kadar birçok alanda çalışma yapıyoruz. 0-6 yaş çocuklarımıza semt konaklarında eğitim veriliyor. Yine Sanat sokağımız, Kernek külliyemiz ve semt konaklarımızda 7 den 70 herkese yönelik sanatsal faaliyetlerimiz mevcut. Önümüzdeki süreçte yaşlı vatandaşlarımıza yönelik evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi için de bir proje başlatacağız. Büyükşehir olarak her yaş gurubu vatandaşımıza yönelik birçok faaliyetimiz var. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi de bunlardan bir tanesi. Malatya sağlıkta ciddi bir ivme kazandı. Sağlık İl Müdürlüğümüze ve ekibine yaptıkları çalışmalardan teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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